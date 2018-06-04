«باير» تستحوذ على «مونسانتو» بـ 63 مليار دولار

دوسلدورف (د ب أ)

تخطط شركة الأدوية والكيماويات الألمانية «باير» لإتمام صفقة استحواذها على شركة البذور والكيماويات الزراعية الأميركية، «مونسانتو»، بحلول يوم الخميس المقبل. وقالت الشركة الألمانية «ستكون باير، بدءاً من 7 يونيو، المالك الوحيد لشركة مونسانتو». ويبلغ سعر الشراء حالياً 63 مليار دولار، ما يجعل العملية أكبر صفقة استحواذ أجنبي من جانب شركة ألمانية. وتم تمويل جزء كبير من الصفقة، نحو ثلث السعر الإجمالي، في الأصل، من رأسمال «باير». ويشمل ذلك 4 مليارات يورو من سند تحويل إلزامي صادر عن الشركة في نوفمبر 2016.

وكان صندوق الثروة السيادية في سنغافورة «تماسك»، استحوذ على 3.6% من أسهم «باير» مقابل نحو 3 مليارات دولار، ما ساهم أيضاً في رأسمال الشركة.

ووافق مجلس إدارة «باير» الأحد على بيع 74.6 مليون سهم، بسعر 81 يورو للسهم، لجمع الأموال لإتمام الصفقة. وقال مسؤولو الشركة إنهم يأملون في جمع 6 مليارات يورو (7 مليارات دولار) من خلال عملية البيع.

وحيث إن «باير» و«مونسانتو» تعملان عالميا، فيجب الحصول على الموافقة في نحو 30 دولة. وقد حددت دول مختلفة شروطا ليتم إضافتها إلى تكاليف «باير». ومن الشروط، أنه يجب على «باير» الآن أن تقوم ببيع أعمالها الخاصة بزراعة الخضروات والبذور، وأنشطة «الزراعة الرقمية» وأنشطتها العالمية في الجلوفوسينات والأمونيوم، بحجم مبيعات قيمتها 2.2 مليار يورو (2.57 مليار دولار). وقد وافقت السلطات الأميركية والأوروبية لشركة «باسف» المنافسة، على شراء هذه الوحدات مقابل 7.6 مليار يورو.