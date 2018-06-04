«تعاونية الاتحاد» تطرح مناقصة مركزين تجاريين بتكلفة 295 مليون درهم

دبي (وام)

كشفت تعاونية الاتحاد عن طرح مناقصة تنفيذ مركزين تجاريين بتكلفة تقديرية 295 مليون درهم، هما مركز الورقاء ستيي مول ومركز جميرا الأولى في منطقة البدع، كما تعتزم افتتاح فرعين في كل من ند الشبا وآخر «كووب» في نخلة جميرا خلال العام الجاري.

وأوضحت المهندسة مدية المري مدير قطاع العقارات والمشاريع في التعاونية أنه تم طرح مشروع الورقاء سيتي مول على شركات المقاولات المؤهلة لتنفيذ المشروع والتاريخ المحدد لتسلم عروض الأسعار هو نهاية الشهر الجاري، ويقع المشروع في منطقة الورقاء الثالثة على أرض تصل مساحتها إلى 160 ألف قدم مربعة بتكلفة إنشاء تقديرية تصل لنحو 250 مليون درهم، كما أن المركز مطل على شارع الإمارات، ضمن خطة الطرق المعلن عنها، موضحة أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر وتدعيم التربة للمشروع المكون من سردابين لمواقف مركبات مرتادي المول وتعاونية الاتحاد والموظفين والمخازن والخدمات، أما الطابق الأرضي، فيه مجموعة من المحال التجارية، إضافة إلى عدد من مواقف المركبات المخصصة لمرتادي المول، كما يضم المول في الطابق الأولى فرعاً لتعاونية الاتحاد بمساحة 120 ألف قدم مربعة، وفي الطابق الثاني مقر الإدارة الرئيسة لتعاونية الاتحاد، ومن المتوقع إنجازه في ديسمبر 2019.

وتغطي خدمات هذا المركز التجاري منطقة الورقاء ومناطقها المختلفة ومنطقة مردف ومنطقة الراشدية وند الحمر، وغيرها من المناطق المحيطة.

أما مشروع «جميرا الأولى»، فجار استكمال وثائق المناقصة لطرح هذا المشروع الذي يضم فرعاً جديداً لتعاونية الاتحاد بإطلالة مباشرة على شارع الوصل، وتغطي خدمات فرع التعاونية منطقة البدع وجميرا الأولى والثانية، وبقية المناطق المحيطة، موضحة أن التكلفة التقديرية الإنشائية للمشروع تبلغ 45 مليون درهم، حيث تبلغ مساحة البناء الإجمالية 100 ألف قدم مربعة للمبنى المكون من سرداب وأرضي، وطابق أول.