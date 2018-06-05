إدارة الموارد البشرية في مصرف الهلال تحصل على شهادة «الأيزو»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت إدارة الموارد البشرية في مصرف الهلال على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، والتي تُمنح من قبل شركة إس جي إس (SGS) الشركة الرائدة في عمليات التفتيش والتحقق والاختبار وإصدار الشهادات، ومقرها في سويسرا.

وتعد شهادة نظام إدارة الجودة (QMS) الشهادة الأكثر تقديراً في العالم لاعتماد الجودة، حيث تعتمدها أكثر من مليون مؤسسة في 170 دولة حول العالم لوضع المعايير في مجال الجودة.

وقال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «يفخر مصرف الهلال بحصوله على هذه الشهادة، التي تعدُّ معياراً عالمياً للتميز، مما يضمن توافق خدماتنا مع أفضل المستويات العالمية، وبذلك رفعت إدارة الموارد البشرية سقف طموحاتنا هذا العام مرة أخرى بالحصول على شهادة الأيزو9001، وهو تتويج جديد لأعمالنا، حيث نعمل بجد على تطوير نهجنا تجاه جميع خدماتنا من خلال تقديم أسس مبتكرة وتطويرية لقاعدة منتجاتنا المتنامية، ويمكننا هذا النهج الشامل من تحسين الخدمات التي نقدمها باستمرار والارتقاء بها».