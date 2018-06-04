«شراء مؤسساتي» يدعم الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

دعمت عمليات شراء مؤسساتية وأجنبية مؤشرات الأسواق المالية المحلية، أمس، وسط حركة إيجابية من التداولات على الأسهم «القيادية». وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 643.9 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 310.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5170 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 66 شركة مدرجة، ارتفعت منها 39 سهماً، فيما تراجعت أسعار 13 سهماً، وظلت أسعار 14 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وقال وليد الخطيب مدير شركة «جلوبل» للخدمات المالية، إن الأسهم المحلية شهدت تحركات إيجابية خلال جلسة أمس، نتيجة اتجاه المؤسسات والمحافظ للشراء على الأسهم القيادية التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية، جعلتها تمتلك فرصاً استثمارية متميزة، مؤكداً أن عمليات الشراء جعلت المؤشرات تتجاوز مستويات مقاومة جديدة قد تقودها نحو المزيد من الارتفاعات خلال الجلسات المقبلة نتيجة تحسن نفسية المستثمرين وحالة التفاؤل التي تسود أوساط الأسواق.

ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تغيير مساره السلبي مع نهاية الجلسة، ليغلق ارتفاع بلغت نسبته 0.24%، ليغلق عند مستوى 4577 نقطة، متأثراً بعمليات شراء طالت عدداً من الأسهم القيادية، بعدما تم التعامل على أكثر من 60 مليون سهم، بقيمة بلغت 250.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1088 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفعت منها 12 سهماً، فيما تراجعت أسعار 7 أسهم، وظلت أسعار 10 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

كما شهد مؤشر سوق دبي المالي، خلال جلسة تعاملات أمس، حركة تداولات إيجابية استهدفت الأسهم القيادية، ومنها سهما «دبي الإسلامي» و«إعمار»، ليغلق على ارتفاع بنسبة 1.59% متجاوزاً حاجز الـ 3000 ليغلق عند مستوى 3034 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 250.5 مليون سهم، بقيمة بلغت 393.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4082 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 37 شركة مدرجة، ارتفعت منها 27 سهماً، فيما تراجعت أسعار 6 أسهم، بينما ظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

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