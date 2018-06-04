«أبوظبي العالمي»: 36 شركة محلية وعالمية في «المختبر التنظيمي»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن قبول الدورة الثالثة من مبادرة «المختبر التنظيمي» لـ 36 طلب مشاركة من شركات تكنولوجيا مالية محلية وعالمية تقدم حلولاً ماليةً مبتكرة للقطاع المالي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعد طلبات المشاركة في الدورة الجديدة من البرنامج هي الأكبر، مقارنةً بالدورتين الماضيتين، حيث ارتفعت بنسبة 70% مقارنةً بالدورة الثانية التي تلقت 22 طلب مشاركة، والدورة الأولى التي تلقت 11 طلب مشاركة.

كما ضمت الطلبات الجديدة مزيجاً متنوعاً من الشركات المحلية والشركات القادمة من أسواق دول، مثل البحرين، ولبنان، وكينيا، والهند، وماليزيا، واليابان، وسنغافورة، وأستراليا، وإسبانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.وفتح سوق أبوظبي العالمي باب المشاركة في الدورة الجديدة من «المختبر التنظيمي» في فبراير الماضي، مستهدفاً استقطاب شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة لطرح منتجات وحلول فعالة تعزز الشمولية المالية وجودة الخدمات المالية المقدمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتشمل ابتكارات مقدمي طلبات المشاركة في البرنامج مجالات متعددة تضم، حلول الدفع، وتمويل سلسلة التوريد، وحلول التمويل الإسلامي، والتحليلات المتقدمة، وتعلم الآلات، وذلك بهدف توفير رؤى جديدة وتقييم أعمق للمخاطر فيما يتصل بحلول التدفقات النقدية وإدارة المخاطر، حيث ستتمكن الشركات التي يتم اختيارها للمشاركة في «المختبر التنظيمي» من تطوير واختبار حلولها المبتكرة وطرحها بشكل تجريبي للمستهلكين.