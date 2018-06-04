«طيران الإمارات» تشغل «إيرباص A380» إلى أوساكا

دبي (الاتحاد)

تعتزم «طيران الإمارات»، تشغيل طائراتها الإيرباص ‏A380 ‬إلى ‬أوساكا ‬اليابانية ‬اعتباراً ‬من ‬28 ‬أكتوبر ‬المقبل (‬رهن ‬موافقة ‬الحكومة)‬. ‬وسوف ‬يرفع ‬استخدام ‬طائرة ‬A380 ‬بين ‬دبي ‬وأوساكا ‬السعة ‬المقعدية ‬بنسبة ‬38%، ‬ويعطي ‬المسافرين ‬فرصة ‬الاستمتاع ‬أكثر ‬بالخدمات ‬التي ‬توفرها ‬الطائرة ‬العملاقة ‬التي ‬تعمل ‬حالياً ‬بشكل ‬يومي ‬بين ‬دبي ‬وناريتا. ‬وستحل ‬طائرة ‬الإيرباص ‬A380 ‬مكان ‬طائرات ‬البوينج ‬777-300ER‭ ‬على ‬الرحلتين ‬رقم «‬أي ‬كيه ‬316/‏317» ‬من ‬وإلى ‬أوساكا.

وتوفر طائرة الإمارات ‏A380 ‬التي ‬سوف ‬تخدم ‬خط ‬دبي- ‬أوساكا ‬مستويات ‬متفوقة ‬من ‬الراحة ‬والخدمة ‬بمقاعدها ‬البالغ ‬عددها ‬489 ‬بتوزيع ‬الدرجات ‬الثلاث: ‬14 ‬جناحاً ‬خاصاً ‬في ‬الدرجة ‬الأولى ‬و76 ‬مقعداً ‬يتحول ‬إلى ‬سرير ‬مستو، ‬و399 ‬مقعداً ‬مريحاً ‬في ‬الدرجة ‬السياحية. ‬وتلبي ‬رحلات ‬طيران ‬الإمارات ‬إلى ‬اليابان ‬ومنها ‬متطلبات ‬المسافرين ‬اليابانيين، ‬في ‬ظل ‬وجود ‬أفراد ‬أطقم ‬خدمات ‬جوية ‬يتحدثون ‬اللغة ‬اليابانية.

وتوفر الناقلة أطباقاً يابانية خاصة على رحلاتها من وإلى اليابان، بما في ذلك الكايسيكي في الدرجة الأولى وصندوق «بنتو» في درجة رجال الأعمال. وتعد «طيران الإمارات» أول ناقلة في الشرق الأوسط تقدم طبق الكايسيكي على متن الطائرة. ويستمتع الركاب بتجربة سفر راقية في جميع الدرجات، ومنتجات جوية فريدة تشمل حمّام «الشاور سبا» لركاب الدرجة الأولى، والصالون الجوي لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال حيث يمكنهم التواصل على ارتفاع 40 ألف قدم. ‏‭

من جهة أخرى، أعلنت طيران الإمارات عن إطلاقها عروضاً سعرية خاصة للمسافرين إلى سانتياغو، وذلك بمناسبة تدشينها خدمة جديدة بين دبي والعاصمة التشيلية عبر مدينة ساو باولو البرازيلية، اعتباراً من 5 يوليو 2018. ويستفيد المسافرون في الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال الذين يقومون بالحجز مبكراً من أسعار خاصة، وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها من 5 يوليو المقبل لغاية 31 يناير 2019.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى سانتياغو من 5500 درهم ومن 20000 درهم في درجة رجال الأعمال.

وتعد سانتياغو رابع وجهة في أميركا الجنوبية تخدمها «طيران الإمارات» بخمس رحلات أسبوعية.

وتصنف تشيلي وجهة ذات شعبية كبيرة تستقطب أعداداً متنامية من المسافرين من جميع أنحاء العالم، سواء بغرض الأعمال أو السياحة، وتتميز بطبيعتها الخلابة وتاريخها العريق وأطعمتها اللذيذة. وتوفر تشيلي تجارب متنوعة لزوارها كمشاهدة النجوم في صحراء أتاكاما التي تعد الأكثر جفافاً في العالم والأنهار الجليدية والغابات الساحرة والبحيرات الواقعة عند سفوح البراكين. ويستطيع المسافرون القيام بحجوزاتهم مع الإمارات للعطلات للاستفادة من برامج مميزة تبدأ أسعارها من 2000 درهم (لا تشمل تذاكر السفر).