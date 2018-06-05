«ريثيون الإمارات» توقع عقد إيجار مع «مبادلة للاستثمار»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «ريثيون الإمارات»، عقد إيجار طويل الأمد مع شركة «مبادلة للاستثمار»، وذلك لافتتاح مقرها الجديد في برج المقام بمُربعة سوق أبوظبي العالمي. وستبلغ مساحة المقر الجديد حوالي 1837 متراً مربعاً حين الانتهاء من تجهيزه في وقت لاحق من العام الجاري، علماً بأن عقد الإيجار يوفر بعض المرونة لناحية توسيع مقر الشركة في المستقبل.

وقال جون براونايس، الرئيس التنفيذي لشركة «ريثيون الإمارات»: «يساهم عقد الإيجار الذي وقّعناه مع شركة «مبادلة» في تعزيز التزام «ريثيون الإمارات» على المدى الطويل بتحقيق القيمة والتنوع للاقتصاد الإماراتي، والارتقاء بالإمكانات المحلية في توفير منتجات وأنظمة وحلول رائدة للقوات المسلحة الإماراتية والعملاء التجاريين في المنطقة. ونحن نقدّر عالياً شراكتنا مع «مبادلة» في تأمين المكان المناسب لـ»ريثيون الإمارات» من أجل مزاولة أعمالها والمساهمة في ازدهار قطاع الأعمال في أبوظبي».

ومن جانبه، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لقسم العقارات والبنية التحتية في شركة «مبادلة للاستثمار»: «يسعدنا استضافة «ريثيون الإمارات» في مقرها الرئيس الجديد بمُربعة سوق أبوظبي العالمي التي تستقطب أعداداً متزايدة من الشركات الرائدة عبر مختلف القطاعات، مما يرسخ مكانة جزيرة المارية، باعتبارها مركزاً رئيسياً للأعمال في أبوظبي. وانطلاقاً من ذلك، نسعى دائماً في «مبادلة» إلى دعم عمليات شركائنا ونمو أعمالهم من خلال عروضنا العقارية عالمية المستوى».

ومع تجهيز مقرها الجديد، ستركز «ريثيون الإمارات» على الاستفادة من خبرات شركتها الأم «ريثيون» وثقافتها والتزامها بتنمية الكوادر البشرية والموردين وتطوير التكنولوجيا حتى تصبح شريك الدفاع الأكثر موثوقية لدولة الإمارات، وذلك عبر تطوير المهارات القيادية الإماراتية القائمة على المعرفة، وتقديم الحلول المبتكرة عالية القيمة التي من شأنها تعزيز القدرات السيادية للإمارات.