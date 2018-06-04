خدمات «الياه سات» تغطي 55 دولة بعد تشغيل «الياه 3»

رشا طبيلة (أبوظبي)

بعد نجاح إطلاق القمر الصناعي الثالث «الياه 3» والاختبارات اللازمة لتشغيله، تبدأ (الياه للاتصالات الفضائية) «الياه سات»، تفعيل خدمات الاتصالات تدريجياً في دول أفريقية والسوق البرازيلية، ليصل إجمالي الدول التي تقدم الشركة خدماتها الفضائية فيها إلى 55 دولة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت «الياه سات» التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار» مؤخراً، عن النجاح الكامل للاختبارات اللازمة لتشغيل خدمات القمر الصناعي «الياه 3»، من الموقع المداري 20 درجة غرباً، ليصبح الآن جاهزاً لدعم تفعيل الخدمات التجارية التي تقدمها «الياه سات».

ويشكل إطلاق القمر الصناعي «الياه 3» خطوة مهمة في إطار استراتيجية «الياه سات»، الهادفة لتوسيع نطاق تغطية خدمات الاتصالات الفضائية، التي توفرها الشركة عبر حزمة الترددات «Ka»، لتصل إلى 19 دولة إضافية في أفريقيا، ولتغطي للمرة الأولى السوق البرازيلية بخدمات «الإنترنت» الفضائية.

وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات» في حديث مع «الاتحاد»: «بعد نجاح إطلاق واختبار القمر الصناعي الثالث، فإن الخطوة الحالية تتمثل في بدء تفعيل الخدمات تدريجياً في الأسواق المستهدفة، وذلك في البرازيل وأفريقيا.