اليورو يرتفع مع انحسار مخاوف إيطاليا وصعود الأسواق

لندن (رويترز)

ارتفع اليورو أمس بعد أن خفت حدة التوترات السياسية في إيطاليا، ما يدعم تعافي الإقبال على المخاطرة، مع تراجع الاهتمام بالمخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

وأكدت بيانات الوظائف الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي، التي جاءت أفضل من التوقعات، قوة اقتصاد الولايات المتحدة، وأضحى رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة الشهر الحالي أمراً شبه مؤكد، فضلاً عن تنامي التوقعات لزيادة رابعة للفائدة هذا العام، وهي عوامل ساهمت في ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة.