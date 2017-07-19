تشارليز ثيرون تقتحم عالم الجاسوسية بفيلم «أتوميك بلوند»

برلين (رويترز)

أبدت النجمة تشارليز ثيرون أملها في تحقيق التوازن في عالم أفلام الجاسوسية الذي يهيمن عليه الرجال بدورها في فيلم الحركة والإثارة الجديد «أتوميك بلوند».

وقالت ثيرون (41 عاماً) لـ«رويترز» في العرض الأول للفيلم في برلين: «لمست إمكانات في هذه الشخصية.. أردت استكشاف امرأة تلعب دوراً في هذا العالم بالقواعد نفسها التي تنطبق على الرجال».

وكانت ثيرون قد حصلت على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم «مونستر» عام 2003.

وتدور أحداث فيلم «أتوميك بلوند»، المأخوذ عن سلسلة روايات «ذا كولديست سيتي» المصورة، للكاتب أنتوني جونستون، حول شخصية لورين بروتون عميلة جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي 6) التي تؤدي ثيرون دورها، والمكلفة استعادة قائمة بأسماء العملاء المزدوجين في مدينة برلين عام 1989.

وسيعرض الفيلم في دور السينما يوم 28 يوليو الجاري.

ويهيمن الرجال على أفلام الجاسوسية، مثل سلسلة أفلام «جيمس بوند»، و«مهمة مستحيلة»، و«بورن». وتقول ثيرون التي تستعرض مهارتها القتالية في الفيلم: «مثل هذه المهارة كانت تحدياً بحق.. أردت أن يؤمن الناس بأنها (لورين) بهذه القوة».