دراسة: استئناس الذئاب وتحويلها إلى كلاب يعود لـ 40 ألف سنة

برلين (د ب أ)

قال باحثون من ألمانيا، إن الإنسان الصياد والإنسان الذي كان يعيش على التقاط الثمار في منطقة واحدة فقط من العالم، هو الذي قام باستئناس الذئب وتحويله إلى كلب، وذلك حسبما أظهرت الدراسة الجينية التي أجراها باحثون من جامعة ماينس وجامعة بامبرج الألمانيتين. ونشر الباحثون نتائج دراستهم أمس الثلاثاء في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز». وكانت هناك نظريات سابقة بأن الذئاب تحولت بشكل مستقل عن بعضها البعض في مناطق عدة من العالم إلى صديق للإنسان. وقالت هذه النظريات إن الموطن الأصلي للكلب كان في أوروبا إلى جانب شرق آسيا والشرق الأدنى أو وسط آسيا.

وحسب الباحثين فإن تحول الذئب إلى كلب حدث قبل 20 ألف إلى 40 ألف سنة. غير أن الباحثين لم يكتشفوا المكان الذي نجح فيه الإنسان في تحويل الذئاب إلى مرافقين له، حسبما أوضحت الباحثة الألمانية أميلي شوي والتي أشارت إلى أن نتائج الدراسة كشفت أن هذا التحول حدث في منطقة واحدة من العالم. ركز الباحثون خلال الدراسة على المجموع الوراثي لأحد الكلاب والذي عاش قبل 7000 سنة وعثر على بقاياه بالقرب من مدينة هيركسهايم بولاية راينلاند بفالتس. كما درس الباحثون أيضاً بقايا كلب عمرها 4700 سنة عثر عليها في كهف كيرش باوم بمنطقة أوبرفرانكن الألمانية.