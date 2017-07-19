الجزيرة يتعاقد مع الفرنسي ديارا رسمياً

شمسة سيف (أبوظبي)

أعلنت شركة نادي الجزيرة لكرة القدم بشكل رسمي عن تعاقدها مع الفرنسي الدولي لاسانا ديارا في صفقة انتقال حر ضمن جهود «فخر أبوظبي» لدعم صفوفه استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

وسبق للشركة الإعلان يوم أمس الأول عن تعاقدها مع الثنائي أحمد خليل والأوزبكي ساردور راشيدوف، ومن المتوقع أن ينضم ديارا لبعثة الجزيرة الموجودة في مدينة فينلو الهولندية في المعسكر التدريبي الصيفي المقام برعاية شركة بورياليس الشريك الاستراتيجي لنادي الجزيرة.

ويحمل ديارا لاعب الوسط، المولود في العاصمة الفرنسية باريس في العام 1985 سيرة ذاتية مزدانة بالعديد من الإنجازات والألقاب الجماعية والفردية، حيث فاز مع ريال مدريد الإسباني بلقب الدوري في 2012 وبكأس الملك في 2011 وبكأس السوبر الإسباني في 2012، وتوج مع تشيلسي الإنجليزي بكأسي الاتحاد ورابطة الأندية المحترفة في 2007، وحصل مع بورتسموث الإنجليزي على كأس الاتحاد 2008، وفاز فردياً بجائزة أفضل لاعب صاعد وأفضل لاعب في الفريق الأول في نادي تشيلسي في موسم 2005 - 2006، وبجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في 2015 - 2016، وسبق له أن خاض تجارب ناجحة مع فرق لوهافر ومارسيليا الفرنسيين، وآرسنال الإنجليزي، وآنجي ماخشكالا ولوكوموتيف موسكو الروسيين، كما خاض ديارا 34 مباراة بقميص المنتخب الفرنسي الأول بداية من العام 2007 وانتهاءً بظهوره الدولي الأخير في العام الماضي 2016.

وسلطت صحف أوروبية بارزة الضوء على تعاقد نادي الجزيرة مع ديارا، إذ علقت صحيفة ليكيب الفرنسية بقولها: «بعد أشهر من تأكيد انضمامه للجزيرة، أعلن النادي الإماراتي بشكل رسمي عن تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي الدولي لاسانا ديارا الذي أنهى ارتباطه مع ناديه السابق مارسيليا منذ شهر فبراير الماضي، ليبدأ ديارا البالغ من العمر 32 عاماً فصلاً جديداً في مسيرته الكروية في الإمارات العربية المتحدة».