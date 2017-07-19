الوحدة يكثف تحضيراته من أجل «أفضل ظهور» في القاهرة

محمد سيد أحمد (القاهرة)

استجاب الاتحاد العربي لمطالبة الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال العرب، بإشراك أربعة لاعبين أجانب في الملعب بدلاً من 3 لاعبين فقط على أن يكون اللاعب الرابع خارج الملعب، وأخطر الأندية رسمياً بالتعديل فيما يتعلق باللاعبين الأجانب، وبذلك تأكدت مشاركة الرباعي الأجنبي لفريق الوحدة سباستيان تيجالي وبلازس جوجاك وشانج ريم ومراد باتنا معاً في المباريات التي يستهلها «العنابي» بلقاء نصر حسين داي الجزائري السبت المقبل على استاد السلام، في إطار مباريات المجموعة الأولى.

وكان الوحدة واصل تحضيراته أمس بحصتين تدربيتين، صباحية بصالة الحديد بفندق ماريوت مقر إقامة فرق المجموعة الأولى، ومسائية على ملعب الدفاع الجوي بمشاركة جميع اللاعبين، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة الروماني لورينت ريجيكامب، الذي ركز على رفع معدل اللياقة البدنية وبعض الجمل التكتيكية، وتستمر تدريبات الفريق على الملعب نفسه على أن تنتقل إلى استاد السلام الجمعة.

يذكر أن المجري جوجاك أدى أول تدريب له مع الفريق أمس الأول، بعد أن التحق به قبل 24 ساعة فقط من موعد السفر إلى مصر، وظهر بحالة بدنية جيدة، حيث حرص بحسب اللاعب على إجراء تدريبات خاصة خلال فترة وجوده في بلاده.

ويسود انضباط كبير وسط البعثة، حيث يسير البرنامج وفقاً لما هو موضوع، ويغلب الحماس على اللاعبين خلال التدريبات التي انطلقت في القاهرة أمس الأول، بتدريب خفيف بسبب إرهاق السفر قبل أن يكثف الجهاز الفني الجرعات التدريبية أمس.