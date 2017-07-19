رافا يتقدم للمركز الرابع في «السباق إلى دبي»

اسكتلندا (الاتحاد)

تقدم الإسباني رافا كابريرا-بيلو إلى المركز الرابع على لائحة ترتيب (السباق إلى دبي) للجولة الأوروبية للجولف، بعد تتويجه بلقب بطولة اسكتلندا المفتوحة التي أقيمت على ملعب دوندونالد لينكس، ليحصد 1,019,896 نقطة رفع بها رصيده إلى 1,665,921 نقطة هذا الموسم.

ويعتبر الإسباني البالغ من العمر 33 سنة، صديقاً للإمارات وتحديداً دبي، حيث يستغل وقته للإقامة والتدريب هنا منذ سنوات، وساهم في جهود نشر اللعبة عبر دعم البرنامج الوطني الموجه لطلبة المدارس لموانئ دبي العالمية واتحاد الجولف.

وبهذا الفوز، استعاد رافا ذاكرة الانتصارات في الجولة الأوروبية، حيث كان آخر لقب له في دبي، بفوزه بلقب «دبي ديزرت كلاسيك» عام 2012، فيما توج بلقب بطولة أسكتلندا للمرة الثالثة في مسيرته.

وتقدم رافا من المركز الـ22 إلى المركز الرابع على ترتيب (السباق إلى دبي)، ليعزز من فرصته للوجود ضمن قائمة أفضل 60 لاعباً يتأهلون للمشاركة في البطولة الختامية الكبرى، «جولة موانئ دبي العالمي»، التي تقام من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.