«دبي البحري» يبحث ترتيبات مونديال «الدراجات المائية»

دبي (الاتحاد)

زار مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفد مؤسسة (إتش 2 أو) الجهة المشرفة على تنظيم بطولة العالم للدراجات المائية (الجولة قبل الختامية) التي من المنتظر أن ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من 23 إلى 25 نوفمبر المقبل بإشراف الاتحاد الدولي للمحركات البحرية (يو أي إم) وبمشاركة أكثر من 60 متسابقاً من مختلف أنحاء العالم.

وهدفت الزيارة للاطلاع على التجهيزات والترتيبات الخاصة بإقامة الحدث العالمي الكبير، والذي يضم نخبة الأبطال، وقام الوفد الذي ضم ريماندو سان جيرمانو وألكسندر على الالتقاء بأعضاء اللجنة الرياضية في النادي برئاسة هزيم محمد القمزي مشرف السباقات وشرح متطلبات الكبير، مؤكدين على الخبرة والمكانة التي يتمتع بها النادي في المنطقة وتميزه الواضح في التنظيم وإنجاح مختلف البطولات والسباقات.

وجرى خلال اللقاءات التي استمرت يومين الاتفاق على الخطوط العريضة المتمثلة في توفير مكان مناسب بما يتوافق مع الجانب الترويجي لدبي التي تزخر بالشواطئ، والتي تشتمل على العديد من الفعاليات في كورس السباق، وأيضاً في منافسات السلالم، وأيضاً العرض الليلي إلى جانب استضافة الأبطال والبطلات المشاركين والمشاركات، فضلاً عن اختيار مكان المنافسات.

وقال هزيم محمد القمزي إن استضافة الحدث الكبير تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي ومتابعة مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري استمرار للدور الرائد والمتميز الذي يلعبه النادي كوجهة أولى للرياضات البحرية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مبيناً أن الاجتماعات خرجت بالعديد من النقاط التي سوف ترفع إلى مجلس إدارة النادي من أجل إجازتها بشكل نهائي حيث لا يزال الوقت مبكراً لإقامة الحدث.

وأضاف: النادي رائد في تنظيم الأحداث الدولية والعالمية في مجال الرياضات البحرية حيث ارتبط بتاريخ حافل وطويل منذ عام 1992 في مجال الزوارق السريعة وكان أول من نظم أحداثاً رياضية في الدراجات المائية منها بطولة العالم عام 1994 بالميناء السياحي.

وأوضح: «البطولة العالمية تستقطب إضافة إلى نجوم الإمارات أبطالاً وبطلات من نيوزيلندا وفرنسا وبريطانيا والسويد والنرويج والدنمارك وألمانيا والنمسا وإستونيا وإيطاليا والمجر وروسيا ومقدونيا والتشيك وسلوفاكيا ولاتفيا وكرواتيا وبولندا وسويسرا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا إلى جانب نجوم الكويت والمغرب».

وتابع: الجولة قبل الختامية من بطولة العالم للدراجات المائية تشكل مفترق للطرق للمتنافسين على الألقاب العالمية في الفئات المختلفة قبل المحطة الأخيرة حيث أقيمت مؤخراً ثلاث جولات في الموسم الأوروبي بين إيطاليا والبرتغال فيما ستكون الأنظار معلقة على المراحل الحاسمة في الإمارات.