«دبي البحري» يبحث ترتيبات مونديال «الدراجات المائية»

دبي (الاتحاد)
زار مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفد مؤسسة (إتش 2 أو) الجهة المشرفة على تنظيم بطولة العالم للدراجات المائية (الجولة قبل الختامية) التي من المنتظر أن ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من 23 إلى 25 نوفمبر المقبل بإشراف الاتحاد الدولي للمحركات البحرية (يو أي إم) وبمشاركة أكثر من 60 متسابقاً من مختلف أنحاء العالم.
وهدفت الزيارة للاطلاع على التجهيزات والترتيبات الخاصة بإقامة الحدث العالمي الكبير، والذي يضم نخبة الأبطال، وقام الوفد الذي ضم ريماندو سان جيرمانو وألكسندر على الالتقاء بأعضاء اللجنة الرياضية في النادي برئاسة هزيم محمد القمزي مشرف السباقات وشرح متطلبات الكبير، مؤكدين على الخبرة والمكانة التي يتمتع بها النادي في المنطقة وتميزه الواضح في التنظيم وإنجاح مختلف البطولات والسباقات.
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وقال هزيم محمد القمزي إن استضافة الحدث الكبير تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي ومتابعة مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري استمرار للدور الرائد والمتميز الذي يلعبه النادي كوجهة أولى للرياضات البحرية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مبيناً أن الاجتماعات خرجت بالعديد من النقاط التي سوف ترفع إلى مجلس إدارة النادي من أجل إجازتها بشكل نهائي حيث لا يزال الوقت مبكراً لإقامة الحدث.
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وأوضح: «البطولة العالمية تستقطب إضافة إلى نجوم الإمارات أبطالاً وبطلات من نيوزيلندا وفرنسا وبريطانيا والسويد والنرويج والدنمارك وألمانيا والنمسا وإستونيا وإيطاليا والمجر وروسيا ومقدونيا والتشيك وسلوفاكيا ولاتفيا وكرواتيا وبولندا وسويسرا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا إلى جانب نجوم الكويت والمغرب».
وتابع: الجولة قبل الختامية من بطولة العالم للدراجات المائية تشكل مفترق للطرق للمتنافسين على الألقاب العالمية في الفئات المختلفة قبل المحطة الأخيرة حيث أقيمت مؤخراً ثلاث جولات في الموسم الأوروبي بين إيطاليا والبرتغال فيما ستكون الأنظار معلقة على المراحل الحاسمة في الإمارات.