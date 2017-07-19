علياء سعيد تحصد ذهبية العرب في سباق 10 آلاف متر

تونس (الاتحاد)

حققت عداءتنا علياء محمد سعيد الميدالية الذهبية الثانية لها بالفوز بسباق 10 آلاف متر بعد ذهبية 5000 متر جري في البطولة العربية الـ 30 لألعاب القوى للرجال والسيدات والتي تختتم مساء اليوم بتونس العاصمة بعد أن قطعت عداءتنا السباق في زمن قدره 38:53:31 دقيقة وسط منافسة شرسة من عداءات المغرب أمينة طاهري صاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية والتي سجلت 39:18:15 دقيقة ومواطنتها حنان كلوج والتي قطعت المسافة في 39:51:48 دقيقة.

من جانب آخر، يخوض سعود الزعابي ومعيوف حسن منافسات اليوم تحدي سباق 800 متر، وسط مشاركة 12 عداء من الجزائر والكويت والمغرب وفلسطين وتونس وجيبوتي والسودان.

وقد أعرب صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى رئيس بعثتنا المشاركة في البطولة عن سعادته بفوز علياء محمد سعيد بميداليتين ذهبيتين في البطولة، مشيراً إلى أن هذا الفوز يؤكد أن خطط وبرامج الاتحاد تسير في الاتجاه الصحيح وأن استراتيجية «أم الألعاب» الإماراتية بدأت تحقق الأهداف المنشودة من خلال هذا الحصاد الذي يترجم الجهود المبذولة من كل أطياف اللعبة.