الشامسي: 7 ميداليات نتيجة مُرضية للعين

أبوظبي (الاتحاد)

عبر عبدالله الشامسي رئيس وفد العين في طوكيو ومشرف اللعبة أن حصد 7 ميداليات نتيجة مرضية، ولولا غياب التوفيق عن خليفة مراد، وحميد ياسر الكعبي في النزال النهائي لكانا قد حققا الذهب، إلا أن الحظ تخلى عنهما في اللحظات الأخيرة من النزالين، برغم أن التفوق كان لهما في البدايات.

وقال: حققنا مكاسب بالجملة من المشاركة، أولها اكتساب الخبرة، ونحن على ثقة بأننا نسير على الطريق الصحيح، ونملك العناصر التي تؤهلنا للحفاظ على المركز الأول والصدارة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للعام الثاني على التوالي، والمنافسة بقوة على جائزة أفضل نادٍ، لأننا ما زلنا في بداية المشاركات بالموسم الجديد، ولن نفرط في أي مناسبة مقبلة.

وأضاف: إنجازاتنا تحققت عن طريق محمد الدرمكي وحمدان البلوشي ذهبيتين، وحميد ياسر، وحليفة مراد، وعبيد النعيمي 3 فضيات، وبرونزيتين عن طريق وديمة اليافعي وسالم الظاهري.