الهاشمي: 24 ميدالية في اليابان أكبر دليل على التميز

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أشاد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، بمشاركة أنديتنا في بطولة أبوظبي جراند سلام، وبنتائجها المميزة التي تدل على جهد كبير بذل في توفير المناخ الملائم لتطوير مستوى اللاعبين، مشيراً إلى أن 24 ميدالية في بطولة غاب عنها لاعبو المنتخب، بحجم جولة طوكيو جراند سلام ليس بالأمر الهين، خصوصاً في ظل مشاركة 24 دولة من مختلف القارات حول العالم.

وقال: المشاركة والنتائج تحسب في المقام الأول لإدارات أندية الجزيرة والعين والوحدة وبني ياس، لأنها هيأت برامج الاستعداد للاعبيها ولاعباتها، وأنهت إجراءات السفر والإقامة والتسجيل والمشاركة لممثليها، واختارت أنسب العناصر بعيون فاحصة، لأنه ليس من السهل أن نشارك بـ 30 لاعباً ولاعبة في البطولة، ونحصد 24 ميدالية، وهنا أقول لإدارات تلك الأندية كفيتم ووفيتم، وأشد على أيدي الإدارات والمدربين واللاعبين والإداريين، وأطالبهم بالمزيد في المستقبل، لأن اكتساب الخبرة الدولية أمر ضروري لأبنائنا عند خوض التحديات القارية والدولية، ولا بد أن نعترف بأن الأندية هي الرافد الأساسي لصقل وتأهيل اللاعبين للمنتخبات، وهي أجنحة الاتحاد الحقيقية التي يحلق بها في كل اتجاه، وإذا كانت الأندية الثلاثة قد شاركت في هذا التحدي، أتوقع أن تشارك أندية أخرى تمارس اللعبة في التحديات المقبلة، لأنها جميعاً لديها لاعبون مميزون قادرون على حمل شعار أنديتهم، وتمثيل بلادهم بأفضل صورة.

وأضاف: نجح العديد من اللاعبين واللاعبات في التعبير عن أنفسهم من خلال منصة طوكيو، وبالتأكيد سوف يكونون محل اهتمام مدربي المنتخبات في المرحلة المقبلة لنكسب وجوهاً جديدة قادرة على حصد الميداليات مع المنتخب، كما أنهم جميعاً توفرت لهم فرصة احتكاك قوية مع مدارس مختلفة، واكتساب خبرات دولية مهمة، وأدركنا من خلال جولة طوكيو أننا من الممكن أن نسعد عشاق اللعبة في غياب لاعبي المنتخب، وبأسلحتنا في الأندية، وفي ظني أن ما قدمه أبناء الإمارات من لاعبين ولاعبات الأندية الثلاثة في طوكيو أثلج صدورنا، وأكد أنهم يسيرون على الطريق الصحيح، وأن التعاون بين الأندية والاتحاد يؤتي ثماره.

وتحدث الهاشمي عن استحقاقات المنتخبات الكثيرة هذا الموسم، وقال: إنه موسم استثنائي بالنسبة لأبطال الجو جيتسو في الدولة، نظراً لكثرة البطولات القارية والعالمية التي ستخوضها المنتخبات المختلفة، والمهمة بدأت بالفعل بالمشاركة الناجحة في بطولة آسيا الشاطئية ببولندا، والتي شهدت حصاد ميداليات عديدة، كما أننا أمام تحدٍ كبير الآن في بطولة الألعاب العالمية للصالات، وفي شهر أغسطس سوف يشارك المنتخب في بطولة آسيا بفيتنام وهي محطة مهمة لتأكيد صدارتنا الآسيوية، والاستعداد القوي لبطولة آسيا لألعاب الصالات التي ستكون المشاركة فيها تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية في عشق أباد سبتمبر المقبل، وفي نوفمبر سوف يشارك المنتخب أيضاً في بطولة العالم بكولومبيا، والبطولة الشاطئية في نفس الدولة نهاية نفس الشهر، قبل أن نستضيف الجولة الشاطئية العالمية في شهر يناير المقبل.

في نفس السياق، أكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، المسؤول عن ملف الأندية، أنه من حق أندية الجزيرة والعين والوحدة وبني ياس أن تفرح بأبطالها، لأنهم كانوا سفراء فوق العادة للوطن في جولة طوكيو، مشيراً إلى أن الجزيرة لم يكتف بتحقيق 10 ميداليات في البطولة منها 7 ذهبيات، وفضيتان، وبرونزية، لكنه كنادٍ حصل على المركز الرابع في ترتيب أفضل الأكاديميات في العالم بالجولة، موضحاً أن العين تميز في الدفع بعناصر الناشئين وكانوا على قدر التحدي، وأكمل الوحدة الصورة في المشاركة بالفتيات وعرف طريق منصات التتويج عن طريق لاعبته المميزة مريم العامري، فيما وضع بني ياس نفسه بالصورة من خلال صعود منصات التتويج 3 مرات عن طريق خالد العولقي، وهداف الأحبابي، وسعيد الخييلي بذهبية للأول وفضية للثاني، وبرونزية للثالث.

وقال: الاتحاد يعرف قيمة الأندية جيداً، ومن أجل ذلك فقد كان هدفاً استراتيجياً لدينا أن ننشر اللعبة فيها منذ تأسيس الاتحاد، وبالفعل أصبح لدينا حالياً 15 نادياً يمارسون اللعبة، نوفر لها المدربين والأبسطة وبرامج التدريب، وفوق ذلك نهتم بمسابقاتها، وخصصنا كأس صاحب السمو رئيس الدولة للأندية ورصدنا لها مكافأة كبيرة، ونخصص جائزة كل عام في الاحتفالية السنوية للنادي صاحب أفضل إنجازات.

وأضاف: تقديراً لدور الأندية سوف يقيم الاتحاد ورشة عمل لمدربيها وإدارييها، ولاعبيها لشرح الآفاق الجديدة التي اعتمدها الاتحاد لتعزيز التواصل بين الاتحاد والأندية.

وتابع: نجتمع بالأندية من آن لآخر، ونأخذ بآرائها في الكثير من التوجهات والمشروعات والبرامج التي ننتهجها، لأنها شريك أساسي لنا، وفي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة زدنا عدد جولاتها إلى 5 جولات هذا الموسم، بعد أن كانت 3 فقط في الموسم الماضي.