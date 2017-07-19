البعثة تكشف تفاصيل اللحظات الصعبة

لندن (الاتحاد)
وضعت البعثة النقاط على الحروف حول تفاصيل الحادث لجمانة عبدالله ابنة عم عبدالله حيايي ويوسف جاسم أمس الأول بالفندق الذي تقيم فيه البعثة، حيث عدد المتحدثين مآثر فقيد الرياضة وأصحاب الهمم وحبه لوطنه وسعيه الجاد من أجل رفع علم الدولة في جميع المحافل القارية والدولية.
وقال ذيبان المهيري إن حيايي كان نموذجاً للاعب المجتهد والطموح، والذي ظل يحرص على أداء التدريبات بجدية، مما كان المرود الإيجابي على مسيرته، وأن البعثة تتابع كل تفاصيل التحقيق مع السفارة.
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وأضاف: حاولت مع مساعدي الإسراع من أجل رفع العارضة ولكن كانت ثقيلة لنصرخ طلباً للنجدة، حيث أتى مسؤول الملعب وعندما رأى المنظر اتصل بالإسعاف، وفي هذه الأثناء كنا نحمل العارضة بمساعدة بعض الزملاء من الدول الأخرى في انتظار الإسعاف وخلال 5 دقائق وصلت السيارة وحاول المسعفون إنقاذه ولكنهم أكدوا أن الحالة خطيرة تتطلب الاستعانة بطائرة عمودية.
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وتحدث القايد عن صداقته مع الفقيد وحبه لرفع علم بلاده في جميع المحافل القارية والدولية، مؤكداً أن رياضة «أصحاب الهمم» خسرت بطلاً مجتهداً.