البعثة تكشف تفاصيل اللحظات الصعبة

لندن (الاتحاد)

وضعت البعثة النقاط على الحروف حول تفاصيل الحادث لجمانة عبدالله ابنة عم عبدالله حيايي ويوسف جاسم أمس الأول بالفندق الذي تقيم فيه البعثة، حيث عدد المتحدثين مآثر فقيد الرياضة وأصحاب الهمم وحبه لوطنه وسعيه الجاد من أجل رفع علم الدولة في جميع المحافل القارية والدولية.

وقال ذيبان المهيري إن حيايي كان نموذجاً للاعب المجتهد والطموح، والذي ظل يحرص على أداء التدريبات بجدية، مما كان المرود الإيجابي على مسيرته، وأن البعثة تتابع كل تفاصيل التحقيق مع السفارة.

وتحدث أيمن محمد على مدرب الفقيد عن اللحظات العصيبة للواقعة التي تعرض لها عبدالله حيائي قائلاً: كنا في حصة تدريبية بملعب نيوهام ليجر سنتر وعندما أخذ حيايي أداة الرمي وتوجه بها نحو قفص الرمي المخصص للقرص وأثناء التدريب شعرنا بحالة من الرياح القوية، والتي أتت من الخلف وفي هذه اللحظات دفعت الرياح عارضة قفص الرمي على رأس اللاعب مباشرة وحاولنا تنبيه ولكن كان سقوط العارضة أسرع من صوتنا إليه فوقعت على رأسه مباشرة.

وأضاف: حاولت مع مساعدي الإسراع من أجل رفع العارضة ولكن كانت ثقيلة لنصرخ طلباً للنجدة، حيث أتى مسؤول الملعب وعندما رأى المنظر اتصل بالإسعاف، وفي هذه الأثناء كنا نحمل العارضة بمساعدة بعض الزملاء من الدول الأخرى في انتظار الإسعاف وخلال 5 دقائق وصلت السيارة وحاول المسعفون إنقاذه ولكنهم أكدوا أن الحالة خطيرة تتطلب الاستعانة بطائرة عمودية.

وتابع: وصلت الطائرة العمودية خلال 10 دقائق وحاول المسعفون إنعاش القلب بالصدمات الكهربائية ولكن اللاعب فارق الحياة.

وتحدث القايد عن صداقته مع الفقيد وحبه لرفع علم بلاده في جميع المحافل القارية والدولية، مؤكداً أن رياضة «أصحاب الهمم» خسرت بطلاً مجتهداً.