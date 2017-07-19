الغربي.. مدرب مواطن بدرجة صائد ألقاب

لندن (الاتحاد)

يشرف عبيد الغربي على تدريب محمد القايد منذ عام 2014 حيث كانت بطولة الجائزة الكبرى بلندن بداية مسيرته التدريبية مع اللاعب ليحصد معه النجاح تلو الآخر، محققاً العديد من الإنجازات كان آخرها ذهبية 800 متر في دورة الألعاب الأخيرة التي أقيمت بريو، والتي تعد الأولى في تاريخ ألعاب القوى خلال مشاركاتها بالدورات البارالمبية وبرونزية 100 متر في النسخة الحالية لمونديال لندن وفضية 400 متر أول أمس.

جدير بالذكر أن الغربي سبق أن شارك مع منتخبنا في ظهوره الأول في الدورات البارالمبية وكان ذلك في بارالمبية أتلانتا عام 96.

من ناحية أخرى أعرب عبد الناصر براهمية المدير الفني لنادي الثقة للمعاقين عن سعادته بتكرار محمد القايد لمشهد الإنجاز في مونديال لندن، مشيراً إلى أن المشاركة في الحدث تعد مرحلة مهمة لخوض تحدي النسخة الجديدة للدورة البارالمبية «طوكيو 2020».