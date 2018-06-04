"العشاء بالأبيض" في باريس يحقق مفاجأة باستقطاب آلاف المشاركين

احتل آلاف المشاركين في مبادرة "العشاء بالأبيض" باحة "الانفاليد" في العاصمة الفرنسية باريس في النسخة الثلاثين لهذه المأدبة التي تقام في الهواء الطلق.
وقدر عدد المشاركين في هذا التجمع السنوي، الذي يقام من دون إذن مسبق، بنحو 17 ألفا أي ضعف العدد الذي يأتي عادة من بينهم ستة آلاف أجنبي أتوا خصيصا إلى باريس، على ما أفاد المنظمون. وكان الهدف تحقيق مشاركة قياسية في الذكرى الثلاثين لانطلاق "العشاء بالأبيض".
وكان العدد القياسي السابق للمشاركين سجل العام 2014 عندما انتشر المدعوون على عدة جسور في باريس.
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إذ ينبغي على المشاركين، الذين يرتدون الأبيض بالكامل وفق بروتوكول صارم، عدم ترك أي مخلفات في ختام العشاء الذي ينتهي عادة في حدود منتصف الليل. ويحظر تقديم الكحول القوية خلال العشاء.
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وفي دقائق معدودة، انتشر المشاركون في باحة "الانفاليد" البالغة مساحتها 33 ألف متر مربع والواقعة بين نهر السين ومبنى "الانفاليد" الذي تعلوه قبة مذهبة.