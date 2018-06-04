"العشاء بالأبيض" في باريس يحقق مفاجأة باستقطاب آلاف المشاركين

أ ف ب

احتل آلاف المشاركين في مبادرة "العشاء بالأبيض" باحة "الانفاليد" في العاصمة الفرنسية باريس في النسخة الثلاثين لهذه المأدبة التي تقام في الهواء الطلق.

وقدر عدد المشاركين في هذا التجمع السنوي، الذي يقام من دون إذن مسبق، بنحو 17 ألفا أي ضعف العدد الذي يأتي عادة من بينهم ستة آلاف أجنبي أتوا خصيصا إلى باريس، على ما أفاد المنظمون. وكان الهدف تحقيق مشاركة قياسية في الذكرى الثلاثين لانطلاق "العشاء بالأبيض".

وكان العدد القياسي السابق للمشاركين سجل العام 2014 عندما انتشر المدعوون على عدة جسور في باريس.

وبات هذا الحدث ينظم في 80 مدينة في العالم من بينها نيويورك ومونتريال وسيدني وهو يتمتع بتنظيم محكم ما يدفع السلطات إلى غض الطرف عنه.

إذ ينبغي على المشاركين، الذين يرتدون الأبيض بالكامل وفق بروتوكول صارم، عدم ترك أي مخلفات في ختام العشاء الذي ينتهي عادة في حدود منتصف الليل. ويحظر تقديم الكحول القوية خلال العشاء.

ويبلغ المشاركون في اللحظة الأخيرة بمكان إقامة العشاء وهم يحملون معهم الطاولات والكراسي المطوية وأواني المائدة والشرشف الأبيض.

وفي دقائق معدودة، انتشر المشاركون في باحة "الانفاليد" البالغة مساحتها 33 ألف متر مربع والواقعة بين نهر السين ومبنى "الانفاليد" الذي تعلوه قبة مذهبة.