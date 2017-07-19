الكويت: لولا اتفاق «أوبك» والمستقلين لهبط النفط إلى 25 دولاراً

الكويت (رويترز)

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إن الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة «أوبك» وخارجها ماضية في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الموقع نهاية 2016 وبدأ سريانه مطلع العام الحالي، مضيفاً أنه لولا الاتفاق لانهارت الأسعار إلى ما دون 25 دولاراً للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين، ومنهم روسيا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً.

ويسري الاتفاق حتى مارس 2018. وقال المرزوق في مقابلة مع «رويترز»، إن الهدف من الاتفاق كان تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيض المخزونات التي وصلت الزيادة فيها إلى 300 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات الذي تستهدفه المنظمة.

وأضاف المرزوق أن أحدث البيانات تشير إلى أن السحب من المخزونات الأميركية والأوروبية كان أكبر من المتوقع «وهذا معناه أن الاتفاق بدأ يأخذ مجراه في سحب المخزونات». وقال: «الآن نحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على نسبة الالتزام التي تمت خلال الأشهر الستة (السابقة). أوبك على مدى تاريخها لم تحظَ ربما في أحسن حالاتها بأكثر من 60 بالمئة من الالتزام. وتجاوزت درجة التزام (أوبك) بالاتفاق الأخير نسبة المئة بالمئة في مرحلة من المراحل».