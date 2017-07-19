بنوك مصرية تبدأ في توفير الدولار للأفراد

القاهرة (رويترز)

قال مصرفيون لرويترز أمس إن توافر الدولار لدى البنوك المصرية دفع بعضها إلى توفيره للأفراد دون التقيد بمستندات لإثبات الحاجة إلى العملة الصعبة لكن على استحياء.

وبلغ إجمالي التدفقات الدولارية على النظام المصرفي نحو57 مليار دولار في ثمانية أشهر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر.

وقال البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، لرويترز رداً على سؤال بشأن توفير الدولار للأفراد: «نعم نوفر ألفي دولار لعميل البنك مرة واحدة شهرياً دون التقيد بمستندات لكن أي دولار فيما بعد لنفس العميل لا بد أن يكون بمستندات».

وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي إن البنك «يوفر حتى ألفي دولار لعميل البنك فقط».

كان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قال في مقابلة تلفزيونية فبراير «بنهاية العام الحالي سيستطيع المواطن شراء الدولار من البنوك بحرية».

وقال مسؤول رفيع في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، لرويترز:«البنك يقوم ببيع الدولار للأفراد مقابل تقديم العميل ما يثبت أوجه صرف المبلغ الذي يريده».