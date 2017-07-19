961 ألف رقم مستثمر في سوق أبوظبي بنهاية النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 961 ألف مستثمر. وشهدت الفترة ذاتها إصدار 2276 رقم مستثمر، منها 2020 للأفراد و256 للمؤسسات.

وعلى صعيد توزيع أرقام المستثمرين بحسب الجنسية، فقد بلغ عدد المستثمرين الإماراتيين 1173، في حين وصل عدد أرقام المستثمرين الخليجيين 93، وبلغت أرقام المستثمرين من الجنسيات العربية 455، بينما أصدرت الأرقام المتبقية لجنسيات أخرى، وهي عدد 555 رقم مستثمر.

وتم خلال النصف الأول من عام 2017 إصدار 209 أرقام مستثمرين لمؤسسات أجنبية. وبلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرين الإماراتيين نحو 29.5 مليار درهم بيعاً وشراءً خلال النصف الأول من 2017.

أما بالنسبة للمستثمرين غير الإماراتيين الأكثر نشاطاً في التداول، فقد تصدر القائمة المستثمرون من الجنسيات الأخرى/‏ الأجانب، حيث بلغ إجمالي قيمة تداولاتهم نحو 15.9 مليار درهم بيعاً وشراءً، وجاء المستثمرون العرب ثانياً بتداولات قيمتها نحو 6.5 مليار درهم بيعاً وشراء، بينما بلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرين الخليجيين 4.4 مليار درهم بيعاً وشراءً.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي، خلال النصف الأول من 2017 نحو 1.72 مليار درهم، حيث بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم نحو 14.3 مليار درهم، وبلغت قيمة مبيعاتهم نحو 12.6 مليار درهم.

وسجل الاستثمار المؤسسي صافي تداولات بقيمة 908 ملايين درهم خلال النصف الأول من 2017، حيث بلغت قيمة مشتريات المستثمرين المؤسساتيين من الأسهم نحو 13.4 مليار درهم، وبلغت قيمة مبيعاتهم نحو 12.4 مليار درهم.

وتجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 455 مليار درهم في النصف الأول من 2017، وبلغت حصة الشركات المحلية المدرجة في السوق من هذه القيمة السوقية نحو 425 مليار درهم. ووصلت قيمة التداولات في السوق خلال النصف الأول من 2017 إلى 28.25 مليار درهم، كما بلغت أحجام التداولات نحو 17.17 مليار سهم في الفترة نفسه. وكان مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية اغلق مع نهاية النصف الأول من 2017 على 4425 نقطة بانخفاض نسبته 2.3%.