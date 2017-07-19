«غرفة الشارقة» تُروّج لجائزة «التميّز الاقتصادي» في الكويت

الشارقة (الاتحاد)

استهلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة جولتها الخليجية الترويجية لـ«جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي» بزيارة دولة الكويت الشقيقة، حيث عقدت ندوة تعريفية عن فئة «أفضل عشر منشآت خليجية» التي استحدثتها الغرفة مطلع العام الجاري.

جاء ذلك خلال ندوة تعريفية استضافتها غرفة تجارة وصناعة الكويت في مقرها يوم أمس الاثنين، حيث قدّم وفد من «غرفة الشارقة» شرحاً تفصيلياً عن الفئة الجديدة التي استحدثتها مؤخراً ضمن جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي المنبثقة عن برنامج «شبكة الشارقة س».

ودعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منشآت القطاع الخاص الكبرى في دولة الكويت إلى المشاركة في «جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي 2017»، ضمن فئة «أفضل عشر منشآت خليجية» التي أطلقتها الغرفة مطلع العام الجاري.

وشارك في الندوة عددٌ من المسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات التي تمثل قطاعات اقتصادية مختلفة في دولة الكويت من فئة المنشآت الكبيرة، بحضور رباح عبدالرحمن رباح مدير عام غرفة الكويت، وصلاح خليل عيادة مدير إدارة العلاقات الخارجية في غرفة الكويت، إلى جانب كل من جمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة الشارقة، وندى الهاجري منسق عام «الجائزة»، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الكويتية والخليجية.

ورحب رباح عبدالرحمن رباح مدير عام غرفة الكويت، بوفد غرفة تجارة وصناعة الشارقة في بلدهم الثاني الكويت، معرباً عن عميق شكر وامتنانه لغرفة الشارقة على هذه الزيارة التي تأتي في سياق التواصل المستمر وفي إطار العلاقات المتميزة التي تربط دولتي الكويت والإمارات الشقيقتين.