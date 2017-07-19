«طيران الإمارات» يومياً إلى الخرطوم 8 أغسطس

دبي (الاتحاد)

أعلنت «طيران الإمارات» أمس في بيان، عن زيادة عدد رحلاتها بين دبي والخرطوم، من خمس رحلات في الأسبوع حالياً، إلى سبع رحلات أسبوعياً، وذلك اعتباراً من 8 أغسطس المقبل.

وسوف تعمل الرحلتان الجديدتان إلى العاصمة السودانية، كما الرحلات الخمس الحالية، بطائرات البوينج 777 بتوزيع الدرجات الثلاث: ثمانية أجنحة خاصة فاخرة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

وقال ‬أورهان ‬عباس، ‬نائب ‬رئيس ‬أول ‬طيران ‬الإمارات ‬للعمليات ‬التجارية ‬لمنطقة ‬أفريقيا: «‬يأتي ‬قرار (‬طيران ‬الإمارات) ‬إضافة ‬رحلتين ‬منتظمتين ‬أسبوعياً ‬إلى ‬الخرطوم ‬لتلبية ‬الطلب ‬المتنامي ‬من ‬العملاء ‬على ‬منتجاتنا ‬وخدماتنا ‬الحائزة ‬جوائز ‬عالمية. ‬وسوف ‬توفر ‬رحلاتنا ‬اليومية ‬مزيداً ‬من ‬المرونة ‬للمسافرين، ‬حيث ‬ستمكنهم ‬من ‬مواصلة ‬رحلاتهم ‬بسلاسة ‬إلى ‬مختلف ‬محطات ‬شبكة ‬خطوط ‬(طيران ‬الإمارات) ‬العالمية، ‬التي ‬تغطي ‬أكثر ‬من ‬150 ‬وجهة، ‬عبر ‬مركز ‬الناقلة ‬الرئيس ‬في ‬دبي، ‬كما ‬ستدعم ‬أيضاً ‬اقتصاد ‬السودان»‬.

وسوف توفر الرحلتان الجديدتان 700 مقعد إضافي أسبوعياً في كل اتجاه، كما ستعزز التواصل مع وجهات عدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأميركا، بما في ذلك المدن التي تخدمها «طيران الإمارات» بطائراتها الإيرباص ‏A380 ‬ومنها: ‬الكويت، ‬بكين، ‬بانكوك، ‬هونج ‬كونج، ‬كوالالمبور، ‬شنغهاي، ‬سيؤول، ‬مومباي، ‬نيويورك ‬وواشنطن ‬العاصمة.

ويحظى المسافرون من وإلى الخرطوم بخيارات ترفيهية متعددة، من خلال أكثر من 2500 قناة يوفرها نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ‏ice ‬الحائز ‬جوائز ‬عالمية، ‬والذي ‬يعرض ‬تشكيلة ‬واسعة ‬من ‬الأفلام ‬والمسلسلات ‬التلفزيونية ‬والموسيقى ‬والكتب ‬المسموعة. ‬

كما ‬يمكن ‬للمسافرين ‬مع ‬أطفالهم ‬الاستفادة ‬من ‬خدمات ‬ومنتجات ‬الناقلة ‬الخاصة ‬بالعائلات، ‬التي ‬تشمل ‬أولوية ‬إنجاز ‬إجراءات ‬السفر ‬في ‬جميع ‬المطارات ‬واستخدام ‬عربات ‬الأطفال ‬في ‬مطار ‬دبي ‬الدولي، ‬ووجبات ‬الطعام ‬وقنوات ‬الترفيه ‬المخصصة ‬للأطفال، ‬والدمى ‬والألعاب ‬المجانية.

وسوف تستفيد الشركات في السودان من تعزيز طاقة الشحن التي توفرها «الإمارات للشحن الجوي» والتي تصل إلى نحو 16 طناً لكل رحلة في كل اتجاه. وتشكل اللحوم الطازجة الصادرات الرئيسة من الخرطوم، في حين تتضمن الواردات الأساسية الأدوية والأجهزة المنزلية والإلكترونيات.

وتعمل الرحلات بين دبي والخرطوم في أوقات مثالية، حيث تغادر الرحلة «ئي كيه 733» مطار دبي الدولي يومياً في تمام الساعة 2:35 بعد الظهر لتصل إلى العاصمة السودانية في الساعة 5:40 مساءً. في حين تقلع رحلة العودة «ئي كيه 734» من مطار الخرطوم الدولي في الساعة 7:10 مساءً لتصل إلى دبي بعد منتصف الليل بعشرين دقيقة، ما يتيح للركاب مواصلة سفرهم على عشرات الرحلات شرقاً وغرباً مع فترات انتظار لا تتجاوز الثلاث ساعات.