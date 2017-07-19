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وجوه إماراتية مضيافة أمام زوار الإمارة

مواطنون.. «سفراء لسعادة العملاء» في مطار أبوظبي
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تاريخ النشر: الأربعاء 19 يوليو 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

شهدت وظائف «سفراء لسعادة العملاء» التي طرحتها مطارات أبوظبي مؤخراً، إقبالاً يفوق التوقعات من المواطنين خلال الفعالية التي نظمتها الشركة واختتمت أمس، ليكونوا عند تعيينهم الوجه الإماراتي المضياف أمام زوار الإمارة عبر مطار أبوظبي الدولي.

ويمثل المرشحون لهذه الوظيفة الصف الأمامي للتفاعل مع المسافرين، وسيكونون مسؤولين عن مساعدة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي والإجابة على استفساراتهم، والحرص على أن تكون تجربتهم في المطار سلسة وخالية من المتاعب بقدر الإمكان.

قالت زمزم الحمادي، نائب الرئيس للموارد البشرية بالإنابة في مطارات أبوظبي، شهدت فعالية التوظيف، التي نظمتها مطارات أبوظبي يومي 17 و18 يوليو الجاري، إقبالاً يفوق التوقعات من المواطنين الراغبين بالعمل في برنامج سفراء سعادة العملاء في مطار أبوظبي الدولي.

وتهدف مطارات أبوظبي من هذه الفعالية إلى تعيين 75 سفيراً لسعادة العملاء للتعامل المباشر مع المسافرين في أنحاء مباني مطار أبوظبي الدولي، واستقبلت المواطنين من سن 18 فما فوق الراغبين بالتقديم على هذه الوظيفة.

وأشارت الحمادي إلى أن هذه الوظيفة هي نفسها وكلاء خدمة العملاء، ولكن تم تغيير المسمى إلى سفراء سعادة العملاء، حيث إنهم يعتبرون وجه إمارة أبوظبي أمام زوارها ويعكسون الثقافة والضيافة الإماراتية أمام السياح. ... المزيد
     
 

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