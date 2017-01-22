أصوات شعرية شابة تشدو في بيت شعر نواكشوط

الشارقة (الاتحاد)

شدت أصوات شعرية شابة في بيت الشعر بنواكشوط، أول أمس، في أمسية شعرية جديدة هي الثانية من نوعها هذا الشهر، حيث قرأ فيها الشاعران: أحمد بن عبد الله السالم، وأحمد إسلم أبي، بعضاً من قصائدهما، وتميزت بتناول الشاعرين لقضايا ذاتية وعامة، وذلك بأسلوبين متميزين إن لم نقل عدة أساليب شعرية داخل النص الشعري الواحد.

ووسط حضور كبير، ميزه حرص رموز النخبة الأدبية في البلاد على مواكبة أماسي بيت الشعر، أرهف الجمهور السمع للأجيال الشعرية الصاعدة، التي بدأت تشق طريقها بقوة لافتة نحو منابر القصيد، كذلك التجارب الشعرية المخضرمة، التي وجدت في هذه المساءات الشعرية التي ينظمها بيت الشعر فضاء للبوح وللتواصل مع المبدعين الآخرين ومع الجمهور.

أدار الأمسية الشاعر محمد المحبوبي، الذي قال: «نلتقي اليوم تحت هذا الظل الوارف الذي يفوح بأريج الإبداع وقيم الجمال.. تجسيداً لمبادرة رائدة في الأقطار العربية أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعنى بالرفع من شأن الشعر والشعراء وجماليات اللغة العربية». وقدم نبذة تعريفية بشاعري الأمسية.