أصوات شعرية شابة تشدو في بيت شعر نواكشوط

الشارقة (الاتحاد)
شدت أصوات شعرية شابة في بيت الشعر بنواكشوط، أول أمس، في أمسية شعرية جديدة هي الثانية من نوعها هذا الشهر، حيث قرأ فيها الشاعران: أحمد بن عبد الله السالم، وأحمد إسلم أبي، بعضاً من قصائدهما، وتميزت بتناول الشاعرين لقضايا ذاتية وعامة، وذلك بأسلوبين متميزين إن لم نقل عدة أساليب شعرية داخل النص الشعري الواحد.
ووسط حضور كبير، ميزه حرص رموز النخبة الأدبية في البلاد على مواكبة أماسي بيت الشعر، أرهف الجمهور السمع للأجيال الشعرية الصاعدة، التي بدأت تشق طريقها بقوة لافتة نحو منابر القصيد، كذلك التجارب الشعرية المخضرمة، التي وجدت في هذه المساءات الشعرية التي ينظمها بيت الشعر فضاء للبوح وللتواصل مع المبدعين الآخرين ومع الجمهور.
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