33 ألف منشأة مسجلة في «غرفة رأس الخيمة» بنهاية النصف الأول

رأس الخيمة (الاتحاد)

بلغ عدد أعضاء غرفة رأس الخيمة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 32.801 منشأة، من بينها 970 منشأة جديدة من القطاع الخاص منها 130 منشأة جديدة للمناطق الحرة و54 فرعاً جديداً لمنشآت داخل وخارج الإمارة.

وقال الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، في بيان أمس، إن نتائج النصف الأول من عام 2017، تعكس الرؤية الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية أمام رجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة في توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، حيث يشير النمو إلى استمرارية التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقالت رجاء محمد بن جمعة، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالغرفة، إن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عادة ما يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتتوزع المنشآت على 15 قطاعا مختلفاً، وذلك من خلال تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد.

وقالت إن قطاع التجارة والخدمات استحوذ على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 44% بإجمالي 21,227 منشأة.