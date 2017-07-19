«الملك عبد الله للبحوث البترولية» يطور نموذجاً لكفاءة المباني في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)
طور مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» نموذجاً خاصاً بكفاءة المباني في الإمارات، في إطار مشروع تعاون مشترك بين المركز ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وذلك بهدف استكشاف إمكانيات إنتاج الطاقة في دول المجلس والعمل على رفع تنافسيتها.
وأصدر المركز دراسة حديثة بعنوان «الفوائد الاقتصادية والبيئية لرفع كفاءة استهلاك قطاع المباني للطاقة في الإمارات العربية المتحدة»، حيث يمكن للنموذج خفض استهلاك الطاقة في المباني القائمة بنسبة تصل 50%، وخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل خلال عشر سنوات. وينقسم النموذج إلى نوعين أحدهما يعرف بالبرنامج البسيط، ويبلغ متوسط فترة الاسترداد أقل من 6 أشهر لحكومة الإمارات، ويحقق وفورات في استهلاك الكهرباء تقدر بحوالي 7.550 جيجا واط في الساعة سنوياً، و1400 ميجا واط في الحمل الذروي للكهرباء، ويدعم خفض ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 4.5 مليون طن/ سنوياً.
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ويسعى النموذج إلى زيادة إنتاجية الطاقة، والتي تعتبر إحدى أكبر فرص تعزيز الرفاه في الدول المختلفة، وتعيد تعريف كفاءة الطاقة من حيث تعزيز القدرة التنافسية والثروة وتزيد فوائدها العديدة للمجتمع، ويعمل على إبراز المكاسب الاجتماعية من استثمارات إنتاجية الطاقة.