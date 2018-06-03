الذكاء الاصطناعي أقدر للتعرف إلى السرطان من الأطباء

هايدلبيرج (د ب أ)

حين تظهر البقع البنية على الجلد، فإن تمييزها لا يكون سهلاً دائماً: هل تكون وحمة لا ضرر منها، أم تكون نوعاً من سرطان الجلد؟. حتى أطباء الأمراض الجلدية يفشلون كثيراً في تمييزها، والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تيسير هذه المهمة. وأثبتت الأبحاث الأخيرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الأطباء في التعرف إلى سرطان الجلد الأسود، فخلال فحوص أجريت على 100 صورة من صور الأورام الميلانينية «‏‏‏الخاصة بالمادة الصبغية»‏‏‏ والوحمات الحميدة، أثبت برنامج الكمبيوتر قدرته على التعرف إلى التشخيص الصحيح أكثر من قدرة 58 طبيباً في المتوسط. جاء ذلك في بحث علمي نشرته مجموعة بحثية دولية بقيادة هولجر هينسله من جامعة هايدلبرج الألمانية، ضمن العدد الجديد من مجلة «أنالز أوف أونكولوجى»‏‏‏ أو «حوليات علم الأورام» المتخصصة.

يذكر أن الميلانين هي مادة صبغية بروتينية تُفرز من قبل خلايا تدعى الخلايا الطلائية وتكون في جلد الإنسان، وكذلك في بصيلات الشعر وغيرها، ووفقاً لبحث نشرته الوكالة الدولية لأبحاث السرطان عام 2012، يتم تشخيص أكثر من 230 ألف حالة إصابة بسرطان الجلد الأسود كل عام، ويموت منهم 55 ألفاً وخمسمائة بسبب هذا المرض.وهذا الورم الخبيث يصيب الخلايا الصبغية في الجلد، وهو يعمل على تكوين النقائل السرطانية التي تنشر المرض بسرعة، ومن ثم يصعب مكافحتها، وقال العلماء في بحثهم المشار إليه «إن الزيادة المستمرة في تكرار حدوث وفيات سرطان الجلد، أدت إلى زيادة الالتزام بالكشف المبكر عن وجوده ومحاولات الوقاية منه».