«الإمارات للأبنية الخضراء» يطلق برنامجاً تدريبياً لتحديث الأبنية

دبي(الاتحاد)

أطلق مجلس الإمارات للأبنية الخضراء برنامجه التدريبي المتخصص بتحديث الأبنية في أغسطس المقبل.

وتم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وتنطلق أولى دوراته في 16 أغسطس في مدينة مصدر بأبوظبي، وفي مكاتب «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» بدبي في 13 سبتمبر 2017.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الأبنية المشيدة والحديثة وردم الفجوة المعرفية المتعلقة بأفضل ممارسات تحديث الأبنية وكفاءة قطاع البناء، بالتزامن مع العمل على تفعيل التواصل بين المعنيين بهذا القطاع كافة.

ويركز البرنامج التدريبي على مشاركة المعارف ونشر الوعي حول أفضل ممارسات الأبنية الخضراء، ليكون منسجماً مع الرؤى التنموية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشكل في الوقت ذاته رافداً للتركيز المتنامي، ولا سيما في دبي وأبوظبي، على تحديث الأبنية القديمة وجعلها أكثر كفاءةً في استهلاك الطاقة.

ويقدم البرنامج منهاجاً توجيهياً من 72 ساعة تنقسم إلى مستويين يختلفان بحسب الخلفية العلمية والتقنية للمشاركين وتجربتهم وإمكاناتهم.

ويتألف المنهاج من المرحلة الأولى للمبتدئين والمرحلة الثانية للمتقدمين، ويشمل معلومات مفصلة حول 32 أسلوباً لتحديث الأبنية الحالية في دولة الإمارات .

ويستند البرنامج التدريبي لتحديث المباني إلى المبادئ التوجيهية التقنية لتحديث الأبنية المشيدة في الإمارات العربية المتحدة من «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» والمتوافرة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تشكل دليلاً قيّماً يستفيد منه جميع المعنيين بالقطاع للارتقاء بمستويات الكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه عبر تحديث المباني المشيدة.