الفجيرة توقع اتفاقية شراكة لتنفيذ المدينة الذكية

كوبنهاجن (وام)

وقعت حكومة الفجيرة اتفاقية شراكة مع مجموعة مينبوينت للاستثمارات التجارية، ونيراس العالمية للاستشارات تستهدف تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من المدينة اللوجيستية الذكية «smart logistic city» في إمارة الفجيرة.

ووقع الاتفاقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة مدير عام مؤسسة الفجيرة للاستثمار ممثلاً لحكومة الفجيرة، وكارول مارسينكويسكي رئيس مجلس إدارة شركة نيراس، بحضور مارتن نيدرسون المدير التنفيذي للشركة. ويقام المشروع الضخم في مرحلته الأولى على مساحة مبدئية تصل إلى 68 ألف متر مربع على أن تكون هناك توسعة شاملة على ثلاث مراحل خلال السنوات الخمس المقبلة، وستكون بداية المرحلة الأولى نهاية العام 2018 وفق اتفاقية الشراكة.

وأكد الضنحاني أن المشروع الذي سيقام على أرض إمارة الفجيرة يعكس الحضور الاستثماري والاقتصادي الدولي للإمارة، والرؤى المستقبلية للتنمية الشاملة فيها، وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأشار إلى أن المدينة الذكية، تسهم بشكل كبير في دعم المشروعات الاقتصادية للدولة.