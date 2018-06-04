بريطانيا والسعودية تتفقان على مكافحة أنشطة إيران التخريبية



تاريخ النشر: الإثنين 04 يونيو 2018 لندن، جدة (وكالات) أكدت بريطانيا والسعودية، أمس، ضرورة مكافحة أنشطة إيران التي تستهدف زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وشددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أهمية التعاون بين البلدين لحماية السعودية من هجمات الصواريخ الباليستية، وأكدت التزام بريطانيا بالعمل على منع إيران من تملك أسلحة نووية. وشدد الجانبان على أهمية استقرار أسواق النفط لمصلحة المستهلكين والمنتجين معاً. واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومستجدات الأوضاع بالمنطقة.