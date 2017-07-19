وفد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع طوكيو

طوكيو، أبوظبي (الاتحاد)

بحثت يوريكي كويكي عمدة مدينة طوكيو، أمس بمكتبها، مع معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مدينتي أبوظبي وطوكيو في العديد من المجالات، من أبرزها البنية التحتية والنقل والتعليم ونقل التكنولوجيا والمعرفة والسياحة والصناعة.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد حكومة إمارة أبوظبي المشارك في اجتماعات الدورة الخامسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي المقرر انعقادها اليوم بطوكيو. وتم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي وطوكيو، بما يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين في خلق المزيد من المشاريع التنموية المشتركة بين مدينتي أبوظبي وطوكيو. ومن جانبه، قال معالي رئيس الدائرة خلال الاجتماع، إن هذا اللقاء يتيح فرصة لتبادل ومناقشة التطورات الرئيسة في العلاقات بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز هذه العلاقات من خلال ما ستتم مناقشته خلال أعمال مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي.

ووجه معالي سيف الهاجري، خلال اللقاء، دعوة إلى عمدة طوكيو لزيارة إمارة أبوظبي؛ بهدف الاطلاع على مجالات التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في القطاعين المالي وصناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى الاطلاع على تجربة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبدوره، أوضح معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، خلال اللقاء، أن حكومة إمارة أبوظبي مهتمة بتعزيز التعاون والشراكة مع طوكيو في المجال الثقافي والتعليمي من خلال إعداد برامج تعليمية مشتركة للطلاب، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية للاستفادة من التجارب الاستثمارية في قطاع التعليم بين مدينتي أبوظبي واليابان.