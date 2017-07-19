«اقتصادية أبوظبي» تباشر تطبيق لائحة مخالفات جديدة في الإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تطبيق تعديل جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وفق قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم 47 لعام 2017 بشأن جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية الذي تضمنه قانون إنشاء الدائرة رقم 2 لعام 2009.

وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إن تعديلات جدول المخالفات جاءت استجابة لرصد الدائرة العديد من المخالفات المتكررة لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية في الإمارة واستحداث بنود أخرى من شأنها أن تسهم في الحد من هذه الممارسات الخاطئة، والتي تعد خرقاً صريحاً لاشتراطات ولوائح ممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق القوانين المعمول بها.

وأشار إلى أن الإضافات التي تم إدراجها ضمن بنود جدول المخالفات شملت المخالفات التي تتعلق بممارسة المنشأة أو المنشآت المرخصة للأنشطة الاقتصادية ومقر أو موقع المنشأة واللوحات الإعلانية والإعلانات والأسماء التجارية والغش التجاري وحماية المستهلك ونشاط السيارات المتنقلة، وكذلك المخالفات الخاصة بالمنشآت الصناعية المرخصة من مكتب تنمية الصناعة.

ودعا منيف المنصوري أصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى الاطلاع على بنود جدول المخالفات الجديد وتحري الدقة خلال ممارسة نشاطهم التجاري لتفادي الوقوع في المخالفات التي راعت فيها الدائرة التدرج في فرض العقوبات ابتداء بالإنذار في بعض منها ومروراً بغرامات مالية متفاوتة حسب طبيعة المخالفة وانتهاء بإغلاق المنشأة.