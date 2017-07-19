18 إماراتية ضمن «أقوى السيدات العربيات»

دبي (وام)

تصدرت دولة الإمارات قائمة «أقوى السيدات العربيات لعام 2017» لمجلة فوربس الشرق الأوسط لشهر يونيو، بواقع 18 سيدة.

وحلت مصر في المركز الثاني، بواقع 16 سيدة، ثم لبنان بـ 12 سيدة، تليها الكويت والسعودية بـ 10 و9 لكل منهما على التوالي.

وتضمنت القائمة قائمتين فرعيتين الأولى «أقوى 100 سيدة أعمال عربية»، تصدرتها لبنى العليان الرئيس التنفيذي لمجموعة العليان للتمويل التي تدير استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط تلتها لبنى هلال نائب المحافظ في البنك المركزي المصري في المركز الثاني، لتحتل رجاء القرق المدير الإداري لمجموعة عيسى صالح القرق المركز الثالث.

أما القائمة الثانية «أقوى 10 سيدات عربيات في القطاع الحكومي»، فقد تصدرتها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، تليها ولأول مرة في القائمة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر. وللمرة الأولى كشفت المجلة عن قائمة أقوى 10 سيدات عربيات تأثيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لمدى انتشار ما يقدمنه في مجالات عدة، كالموضة والجمال والطبخ وغيرها. وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة أقوى 100 سيدة أعمال عربية بـ 29 سيدة أعمال يدرن مؤسسات مالية في العالم العربي، يليه القطاع المتنوع بـ 13 سيدة، ثم القطاع الحكومي بـ 11 سيدة.