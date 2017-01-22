نحتاج نقاداً في أدب الجريمة

رانيا حسن (دبي)

يستعد الكاتب الإماراتي محمد الحمادي لإصدار روايته الجديدة «الكوكب الأحمر»، التي ستصدر عن دار «روايات»، والتي تعد تجربة مختلفة عن سابقتها من رواياته في أدب الجريمة والدراما الاجتماعية، ومنها (قاتل في ضواحي العاصمة، وبونغاي الشافي، أيضاً اليوم الأخير... يوميات البروفيسور ماك آيدي) والأخيرة هي الرواية الفائزة بالمركز الأول في جائزة الإمارات للرواية.

يقول الحمادي «تجمع روايتي «الكوكب الأحمر» بين الخيال العلمي وأدب الجريمة، وتدور أحداثها على كوكب المريخ، وهي عالم من الفانتازيا صنعته من خيالي، وتدور أحداثها من خلال جريمة قتل تفتح عين القارئ على مجموعة ألغاز وأسرار».

ويضيف:«أحمل القارئ معي لكوكب المريخ وأقدم له معلومات عنه بشكل غير مباشر عبر الرواية، خاصة مع مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في العام 2021».

وتابع:«كما انتهيت بالفعل من الجزء الثاني من رواية «اليوم الأخير»، والتي كان من المقرر أن تكون جزءاً واحداً، ولكن ضم الجزء الأول 450 صفحة، وجاء الجزء الثاني ليبلغ نحو 400 صفحة ومن المقرر إصدارها قريباً».

وحول أدب الجريمة قال الحمادي:«قليلون من الكتاب العرب يكتبون هذا النوع، أيضاً لا يحظى بأهمية للقارئ مثلما تحظى الروايات الرومانسية وكتب الشعر خاصة في الإمارات، وهناك تحديات عديدة تواجهنا ككتاب لهذا النوع الأدبي، منها صعوبة الكتابة ومحاولة جذب القارئ، أيضاً، ومراعاة التسلسل الزمني لوقوع الجريمة، فضلًا عن ضرورة امتلاك أدوات الكتابة، وتأتي من قراءة كتب عن البحث الجنائي التي تحتوي على تفاصيل عديدة حول الجريمة ومعرفة حل لغزها، مثل رفع البصمات بطريقة مهنية، إضافة إلى الحبكة الدرامية التي تشرح الدوافع والحلول دون وجود ثغرات».

وحول المشهد الثقافي والروائي في الإمارات، يقول الحمادي:«أصبح هناك اهتمام كبير جداً بالكاتب الإماراتي ودعمه، ولكن ما ينقص المشهد هو وجود النقد الخاص بأدب الجريمة».