نحتاج نقاداً في أدب الجريمة

رانيا حسن (دبي)
يستعد الكاتب الإماراتي محمد الحمادي لإصدار روايته الجديدة «الكوكب الأحمر»، التي ستصدر عن دار «روايات»، والتي تعد تجربة مختلفة عن سابقتها من رواياته في أدب الجريمة والدراما الاجتماعية، ومنها (قاتل في ضواحي العاصمة، وبونغاي الشافي، أيضاً اليوم الأخير... يوميات البروفيسور ماك آيدي) والأخيرة هي الرواية الفائزة بالمركز الأول في جائزة الإمارات للرواية.
يقول الحمادي «تجمع روايتي «الكوكب الأحمر» بين الخيال العلمي وأدب الجريمة، وتدور أحداثها على كوكب المريخ، وهي عالم من الفانتازيا صنعته من خيالي، وتدور أحداثها من خلال جريمة قتل تفتح عين القارئ على مجموعة ألغاز وأسرار».
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وتابع:«كما انتهيت بالفعل من الجزء الثاني من رواية «اليوم الأخير»، والتي كان من المقرر أن تكون جزءاً واحداً، ولكن ضم الجزء الأول 450 صفحة، وجاء الجزء الثاني ليبلغ نحو 400 صفحة ومن المقرر إصدارها قريباً».
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وحول المشهد الثقافي والروائي في الإمارات، يقول الحمادي:«أصبح هناك اهتمام كبير جداً بالكاتب الإماراتي ودعمه، ولكن ما ينقص المشهد هو وجود النقد الخاص بأدب الجريمة».