«مـوانئ دبي العالمية» تحتضن أول مصنع للألواح الشمسية الكهروضوئية

دبي (الاتحاد)

احتضنت موانئ دبي العالمية، من خلال منطقة جبل علي الحرة التابعة لها (جافزا)، أول مصنع للألواح الشمسية الكهروضوئية يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف لوح شمسي شهرياً تكفي لتوليد 40 ميغاوات من الكهرباء.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «يأتي نجاح «جافزا» في استقطاب شركة مايسون سولر التي تعتزم رفع طاقة مصنعها الإنتاجية إلى 200 ميغاوات خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليكمل جهود موانئ دبي العالمية في دعم خطة القيادة لتحويل الإمارة إلى مدينة رائدة عالمياً في مجال الطاقة».

وأضاف: «تميز تاريخ الإمارات برؤية قادتها الاستباقية، ويمثل هذا المشروع خطوة أخرى نحو تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، ويتكامل مع برنامج موانئ دبي العالمية للطاقة الشمسية، المشروع الرائد والطموح الذي يعد الأكبر من نوعه للألواح الشمسية على سطوح المباني في الشرق الأوسط والذي أطلقناه رسمياً في أكتوبر العام الماضي».

وأكد ابن سليم التزام موانئ دبي العالمية بالاستدامة وبالمساهمة في بناء اقتصاد أخضر مستدام من أجل مستقبل مشرق للأجيال القادمة من خلال برامج كهذه، ومن خلال توفير بيئة استثمارية مثالية تشجع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة على الابتكار والبحث والتطوير في قطاع الطاقة الشمسية لتحسين أمن الطاقة، وتنويع مصادرها بما ينسجم مع قيمنا وسعينا إلى حماية البيئة من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق نمو مستدام للمجتمعات.