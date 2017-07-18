شذريات محمد سبيلا البطولة النينجويَّة!



تاريخ النشر: الخميس 20 يوليو 2017 إعداد وتقديم: د. حورية الظل الإرهاب عنف عشوائي وشر غامض وأعمى، يولد في الظلام ويتغذى من الفوضى ويضرب كما اتفق، وتعريفات الإرهاب نسبية وغير دقيقة ويعتريها الكثير من اللبس، وتخضع تعريفاته للمرحلة التي يظهر فيها. وما يمكن تأكيده، أن مصطلح الإرهاب بدأ استعماله في الغرب مع الفوضوية الأوروبية والتي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر، حيث اتهم الفوضويون آنذاك بأنهم إرهابيون، لذلك فإن مصطلح الإرهاب حديث نسبياً، ولم يكن معروفاً في القديم، فتوارى خلف أسماء شتى، كالعنف والبطش والاستبداد والاستعباد. ومفهوم الإرهاب يتغير بتغير ظروف نشأته، ونوعية التربة التي أنبتته، ويرتبط في الغالب بالملابسات السياسية التي كانت وراء ظهوره. وعنف الإرهاب يتجلى في دمويته الفادحة والتي تعد سبيله الأثير لتحقيق النتائج المرجوة في وقت وجيز، وفي الغالب تكون أهدافه تغيير الأنظمة السياسية عن طريق استعمال العنف، وهذا العنف يكون عشوائياً ومعظم ضحاياه من الأبرياء. وبما أن الإرهاب أصبح مهدداً للدول ولشعوبها، وأضحى خطراً حقيقياً لا يمكن تجاهله أو التكهن بنوع جرائمه ولا بضرباته الفجائية والموجعة ولا بمكان تنفيذها أو بطريقة القيام بذلك، وبما أنه آفة خطيرة تنتشر في جسم الدول كسرطان مميت يتطلب إيجاد السبل لاستئصاله والقضاء عليه، ولحدوث ذلك انبرى الكثير من الباحثين والمفكرين للنبش في جذوره، والتنبيه لأسبابه، واقتراح السبل الكفيلة باحتوائه وطرق تحصين الشباب الذي يستقطبه الإرهاب ليكون أداة تنفيذ جرائمه، ويكون في الغالب هذا الشباب مهمشاً، ومن المفكرين الذين تناولوا قضية الإرهاب في كتاباتهم المفكر الفرنسي جان بوديار والذي ألف كتاباً تحت عنوان «روح الإرهاب» وغيره من المفكرين الغربيين والعرب، لكني اخترت شذريات للمفكر المغربي محمد سبيلا؛ لأن رؤيته أكثر عمقاً وموضوعية للإرهاب الذي أضحى أحد كوابيس الأمة العربية والمجتمع الدولي، ويحتاج لمفكرين تنويريين لتكثيف تحليل الظاهرة واقتراح الحلول الكفيلة بالقضاء عليه ومحوه من الخريطة العربية التي مزق الكثير من أجزائها، وذلك بتجفيف منابعه كمنع تمويله وقطع الطريق عليه من خلال الاهتمام بالشباب حتى لا تجد الرؤوس المدبرة للإرهاب والجهات الراعية له والداعمة لفظائعه ثغرات تتسلل منها إلى عقولهم للتأثير فيهم واستقطابهم، وجعلهم حطباً لنيرانه التي يضرمونها أينما اتفق وكيفما اتفق لخدمة أجندتهم الخاصة. ومحمد سبيلا في الكثير من كتاباته والمقابلات التي أجريت معه تناول الإرهاب كظاهرة شاملة يتضافر فيها الديني والسياسي والإيديولوجي والاجتماعي، كما تطرق لجذوره ولأهدافه ولخلفياته ولتدميريته وحلل ذلك بعمق المفكر والمثقف، واقترح بعض الحلول الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة التي تحتاج تكاثف الكثير من الجهود وإلا سيظل خطره قائماً. ثقافة العنف تربت مع الإسلام السياسي *** إن بعض جذور التطرف الديني في عالمنا العربي موجودة منذ أكثر من ألف سنة. *** ... المزيد