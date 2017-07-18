«حكاية غنجي».. أوّل رواية في التّاريخ

فرانسوا كمبو - ترجمة: أحمد حميدة

بأربعة وخمسين مجلّدا وقرابة ألفي صفحة وثلاثة ملايين من العلامات والرّموز.. يعدّ كتاب «حكاية غنجي»، الذي ألّفته موراساكي شيكيبو منذ ألف سنة، عملا سرديّا باهرا، بل العمل الأهم في تاريخ الأدب الياباني وأوّل عمل روائيّ في التّاريخ. وقد حظي هذا العمل الملحميّ المتفرّد على مرّ العصور، بثناء موصول من قبل العاشقين للأدب، حتّى عدّه البعض «ألف ليلة وليلة اليابان»، لما حفل به من أحداث غرائبيّة فاتنة وأجواء عجائبيّة مدهشة، لم ينقطع سحرها في الشّرق كما في الغرب، إلى غاية اليوم.

لقد بدأ العالم يتعرّف على الأدب الياباني في وقت متأخّر، وذلك عبر ترجمة أعماله الكلاسيكيّة، ومنها «حكاية غنجي» التي كتبت في عهد أسرة هييانْ (749-1192) التي عرف النّظام الإمبراطوري خلالها نهضة مشهودة وغير مسبوقة. وكانت مكانة الرّجل في ظلّ ذلك النّظام أرفع من مكانة المرأة، ممّا جعل اليابانيّات يلذن يومذاك بوسائل تعبير أخرى لتسجيل حضورهنّ في البلاط الإمبراطوريّ، فوجدن ضالّتهنّ في ممارسة فنّ الخطّ ونظم الشّعر. وقد انطوت المدوّنات الشّخصيّة لأولئك النّسوة في تلك الفترة، على فيض من الحكايات والقصص التي وجدت طريقها إلى النّشر، حتّى غدت كتاباتهنّ سندنا الأهمّ لمعرفة الكثير من التّفاصيل الدّقيقة عن حياة المجتمع الياباني زمن أسرة هييانْ.

وكان الجنس الأدبي الأكثر تبلورا يومذاك، هو ال «موموغاتاري»، وهو عبارة عن سرد روائيّ يتخلّله الشّعر، ويختص بتصوير ما كان يدور في البلاط الملكي، والإفصاح العميق عن مشاعر الشّخصيّات التي كانت موضوع السّرد. وفي ذلك الإطار، سرعان ما عُرفت «حكاية غنجي» في اليابان، لتنتشر بعد ذلك خارج حدود آسيا، وليتمّ أحيانا تعديلها في التّرجمات العديدة التي عرفتها في اللّغتين الإنجليزيّة والفرنسيّة.

فأيّ سرّ يختفي وراء ديمومة هذا العمل الأدبي رغم مرور ألف سنة على تأليفه؟ وأيّة خصائص جعلته يحافظ على إشراقته ووضاءته إلى غاية اليوم؟

لنتصوّر قصّة يتكاثر فيها عدد الشّخصيّات، حدّ أنّه يغدو من المتعذّر تعدادها، حكاية تمتدّ على أكثر من خمسين فصلا تروي أحلام وآمال جيل بأكمله من الرّجال والنّساء، وفي كلّ فصل منها لا ينفكّ نسق الأحداث يتغيّر، لا من حيث المحتوى فحسب، وإنّما من حيث أسلوب الكتابة أيضا، لنتصوّر قصّة تتشعّب فيها الصّياغات والسّياقات، يتداخل فيها النّثر بالشّعر، وتتزايد أحداثها رحابة وتعقيدا حدّ إصابة قارئها بالدّوار. لنتصوّر قصّة كتبتها امرأة منذ ألف سنة، ولا تزال تتبوّأ قمّة الأدب الرّوائي العالمي، ولم يسمع بها غير القليل من النّاس. تلك هي رواية موراساكي شيكيبو أو «حكاية غنجي».