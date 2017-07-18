أضرارٌ محدودةٌ بعد العاصفة

أحياناً عندما تعلقُ سيّارتي وسط الزّحام الخانق، تتحوّل المدينةُ إلى فتىً مراهقٍ يجلسُ إلى جواري، لا ينفكُّ يُصرُّ على ضرورة أن يحصل على حذاءٍ رياضيٍّ غالي الثمن لغرض التّباهي به أمام أصدقائه في المدرسة. الحذاء بشع، مُصمّم للفشخرةِ لا للدّعك، وسيتلف بسرعة لا شكّ، أو أنّه سيملّ منه ويُلقيه في زاوية الخزانة إذ تتغيّر الموضة ويصبح ما كان رائجاً ودليل ثراء، بائخاً ودليل ادّعاء، لكن ذلك لن يغيّر من رأيه شيئاً، ويظلّ ينقّ وينقّ.يلتفّ الزّحام حول رقبتي. تنغزني الزّوامير من الخلف. يحملق فيّ السائق إلى يساري بغضب وأخمّن أنه يشتمني شتائم لا تخترق الزجاج المُغلق لسيّارتينا. كلّ السيّارات مُكيّفة الآن، مغلقةٌ على من فيها، امتدادٌ متحرّكٌ لعمارات المكاتب المُعلّبة بجوّها الصناعيّ المضبوط. شتائم مُبرّدة لا تُؤثّر في شيء. مثقابٌ هوائيّ بمضخّةٍ عجوز تُكَحْكِحُ ما يكفي ليدور النصل ببطء. يخدش ولا يحفر. كهذا المراهق. كهذه المدينة. كهذا الكذب. بانتظار حبّات الأسبرين الفوّارة التي سَتُبَقْبِقُ في كأس الماء.

***

أحياناً أنامُ مُمْسكاً بالقلمِ، جلوساً في وضع الاستعداد للكتابة، وعندما أستيقظ تكون الورقة &ndash كما تركتها - بيضاء.

***

أحياناً أجد فتاةً إلى جواري في السّرير، أسألها عن اسمها فتُتَمْتِمُ ببضع كلماتٍ قليلةٍ أفهم منها أنّها أخطأت الحلم.