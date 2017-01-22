أكاديمية المملكة المغربية تنظم «من الحداثة إلى الحداثات»

محمد نجيم (الرباط)

تنظم أكاديمية المملكة المغربية، في دورتها الـ 44 ندوة دولية بمدينة الرباط يومي 24 و 25 من يناير الجاري، تحت شعار «من الحداثة إلى الحداثات»، بمشاركة عدد من المفكرين والأكاديميين والفلاسفة، من المغرب: محمد سبيلا، عباس الجراري، محمد الطوزي، رحمة بوقية، أحمد الخمليشي، سعيد بنسعيد العلوي، محمد الصغير جنجار، أحمد المديني، الحبيب المالكي، وعلي عبيد من المغرب، بالإضافة إلى جابر عصفور (مصر)، فرحات كنتال (تركيا)، يعقوب كوناتي (ساحل العاج)، بير فرانسوا سويري (سويسرا)، دومينيك بوريل و هينري ثورنس (فرنسا)، أوجون رومان (بريطانيا)، سيغايس خوان خوسي بوتيستا وتنريك دوسيل (المكسيك)، يولندا أونجينا (إسبانيا).

وسيناقش المشاركون في الندوة، حسب بيان الأكاديمية، مجموعة من مجالات التفكير المرتبطة بالحداثة والدين والفكر والإبداع، والحركيات البيْن ثقافية، والقانون، والفكر الاقتصادي، والتراث، وتأثير الحداثة على المسألة الاجتماعية. كما سيقترح المشاركون دراسة حول مجموعة من الوقائع التاريخية والقضايا الكبرى كالحاجة إلى حداثة حقيقية بالنسبة للفكر العربي الإسلامي، والحداثة والتحديات البين ثقافية التي تفرضها، الحرب الكبرى والحداثة في الشرق الأوسط، الإصلاح الاقتصادي في المغرب ما بين 1956 و 2016، النساء المغربيات في مواجهة تحديات الحداثة وغيرها من المواضيع. كما سيتم تكريم الروائي والكاتب والمفكر المغربي عبد الكريم غلاب.