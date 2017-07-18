(1)
مَدْخل
هل أقفُ الآن أمام بنايةٍ صغيرة أم كتابٍ كبير؟ يبدو أنني كنتُ تائهاً أو ثملاً فلم أتبيّن العنوان، لكنّ الغلاف الأمامي للكتاب كان على هيئة بابٍ ضخم، فتحتُه ودخلت، من غير شجاعةٍ ولا تَردّد. انغلقَ البابُ من ورائي بصوت ضحكةٍ مكبوتة، فقلتُ إنه لن يُفتَح بعد ذلك أبداً، وإنني لستُ سجيناً رغم هذا، وكل ما أحتاجُ إليه حتّى أعرف طريق الخروج أن أستريح وأقرأ ثم أنام. تحسستُ ما حولي فعرفتُ أنني في ممرٍّ، وبعد أن اعتادت عيناي الإضاءة الخفيضة ظهرتْ فصولُ الكتاب موزعةً أمامي أبواباً مُغلقة على جانبيّ الممرّ، لكلّ بابٍ شكله ولونه ومُثبّت عليه رقم معدني، جميعها أصغر من الباب الخارجي الذي اختفى الآن، وتخلو من زخارفه وكتابته. وقفت بين الأبواب تائهاً وثقيل الجسد لا أدري إلى أيّها أتجه، وقبل أن أتذاكى كعادتي وأقول شيئاً من قبيل إن تلك الأبواب هي فصول حياتي أو سنوات عمري، نصحتني نفسي بأن البلاغة غير مُستحبّة أمام غرفٍ موصدة في هذا الوقت من الليل. وتذكّرت مسلسلاً تليفزيونياً قديماً كان اسمه «حكاية وراء كل باب»، فخفتُ قليلاً ورجحّتُ أنّني مخمور في مدينةٍ غريبة، وأنَّ هذه هي ليلتي الأولى فيها، وأنني ما زلتُ بلا صديق يسندُ ترنّحي ويجيبُ أسئلتي، ولا بدّ أن هذا هو الكتاب الذي اشتريتُه قبل قليل من سوق الكتب القديمة، ثم دخلتُه بإرادتي غير مبالٍ بسُكري، فاتّضح أنّه فندق من نوعٍ ما. بدا الاحتمالُ معقولاً لكني لم أعثر على أيّ مفتاحٍ في جيوبي، وقلت إنني لا بدّ أن أدخل أيّ غرفة لأجد الحكاية التي وراء بابها، والفراش والنوم والأحلام، وإنَّ الممر بارد وساكن ومُقبض، وإنني لن أجد طريق الخروج إن لم أجرّب كل غرفة في هذا الفندق، محتضناً حكاية جديدة كلَّ ليلة، حتى أصلَ إلى الباب الأخير الخلفي، شبيه ذلك الذي ذاب في الظلام منذ لحظات. وقلتُ إن عنوان الكتاب هو «فندق الحكايات الخرافية»، عسى أن يساعدني اختيار العنوان على الدخول في النوم ولو بثياب الخروج، واقتربتُ من أوّل الأبواب مُتعباً وضجراً من أفكاري، وفتحتُه بأمل العثور وراءه على مَخرج في الحكاية النائمة على الصفحة التالية.
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مخرج
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* مصر