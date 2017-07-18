سرديات التجثيث

نبيل سليمان

آمل ألا تكون جنايتي اللغوية الكبرى إن قلت: (التجثيث)، إذ ليس في لسان العرب جثّث تجثيثاً، ولا يقال إذن: جثّثته تجثيثاً، بمعنى صيّرته جثة. كما لا يقال تجثّث تجثّثاً، أي صيّر نفسه جثة، فلكي تصير جثة، لا بد من آخر يقوم بفعل التجثيث. أما القول الشرعي (جثث) ومنه (الجثة) فأدعه لمن يشاء في لسان العرب أو أيّ من أصنائه الميامين.

في (التجثيث) يتعلق الأمر بأحوال الجسد بعد الموت، وهو ما بات شاغلاً للرواية العربية بامتياز في السنوات القليلة الأخيرة. ولأن المدونة كبيرة سأكتفي منها هنا بروايتين من الإمارات العربية المتحدة، بعد إيماضات من مصر وتونس ولبنان، بعدما ضاق الواقع بالجثث وكاد الخيال الروائي أن يضيق.

إيماضات مصر:

في رواية (حذاء فيلليني) لـ«وحيد الطويلة» يخاطب الراوي نفسه بصدد الانتقام من الضابط الذي عذبه في السجن: «لو قتلته مائة مرة لن تمسح خطاياه. ولو ألقيته في نهر بردى سيرفضه. الأنهار لا تحب الجثث. الأنهار تحب الحياة». وفي هذه الرواية المصرية التي تتحدث عن سوريا ما بعد زلزال 2011، يتابع الراوي «مطيع» أن نهر بردى قد جف من كثرة الأجساد التي ألقيت فيه، والأنهار تغضب من الجثث، لأنها تفسد علاقتها بالبشر.

مثل هذا الحضور الجزئي أو العابر للتجثيث، ولكن بوزن غير خفيف، يكثر في الرواية العربية المعنية. ومن مثل هذا الحضور، إلى الحضور الكلي، تذهب الإشارة إلى روايات الرعب والروايات البوليسية، والتي يبدو كأنما تتأمم بترات آجاثا كريستي، وفي الذاكرة من ماض بعيد روايتها (جثة في المكتبة)، ولغير كريستي من ماض قريب رواية (جثة في الفندق) لأرنالدور أندرياسون.. ومن الأمثلة العربية حسبي ما أمكنني العبور به تصفحاً: رواية (المشرحة) لـ«عبد الستار حتيتة»، ورواية (الجثة الخامسة) لـ«حسين السيد»، والروايتان من مصر، وفيهما كما في كثير غيرهما مما سنرى، قاسم مشترك أعظم هو غرفة التشريح في مشفى ما، حيث يتوافر طلبة الطب والأطباء والعاملون، وهنا أشير أيضاً إلى رواية (تبليط البحر) لـ«رشيد الضعيف» (لبنان).