ثناء عطوي

يوصفُ تاريخُ الفنّ بأنه قصّة تعاقب الأساليب المُختلفة، قراءة في تحوّلات الزمن واتّجاهاته، والانتقال من الواقع إلى حِراك التاريخ. إنها «قصّة الفن» مرّة جديدة، وهذه المرّة باللّغة العربية، بعد أن صدر الكتاب بأكثر من 16 لغة حيّة، ووصل عدد مبيعاته إلى أكثر من 8 ملايين نُسخة، منذ أن صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1950 عقب الحرب العالمية الثانية. مؤلّف الكتاب إرنست غومبرتش (1909-2001) قدّم موسوعته بلغةٍ بسيطة، تُمكّن القرّاء من الاطّلاع على تطوّر الفنّ وتذوّقه، ورؤيته كوحدة مُتماسكة، وأصبح الكتاب مرجعاً للفنّانين وطلاب الفنون في أنحاء العالم.

يؤكّد غومبرتش في كتابه أن أحداً لا يعرفُ كيف بدأ الفنّ مثلما لا نعرفُ كيف نشأت اللّغة، إذ لا يوجد شعب بلا فنّ إذا اعتبرناه نوعاً من الأعمال مثل بناء المعابد والتماثيل والبيوت والزخارف والصور. ولأن قصّة الفنّ لا يمكن روايتها بمعزل عن الخلفية المعماريّة، فقد ركّز المؤلّف على مُناقشة الأساليب المعماريّة في كلّ حقبة، ووضع الأعمال التي يُناقشها في بيئتها التاريخية، من أجل فهم الأهداف الفنّية للرسّامين الكبار. كما تَرك غومبرتش قصّته مفتوحة على الإضافات طبعةً بعد أخرى، وتعمّد زيادة فصول عليه، وخصوصاً إلى الطبعة الحادية عشرة، لمواكبة التطوّرات الفنّية الحاصلة.

يرى غومبريتش في كتابه أنه لا يوجد في الحقيقة شيء اسمه الفنّ، بل يوجد فنّانون وحسب، هؤلاء أناس تناولوا ذات يوم تراباً ملوّناً وخطّطوا صور ثورٍ على جدارِ كهف. فكلّ من حاول أن يُرتّب باقة من الورد، وأن يخلط الألوان وينقلها، أن يضيف شيئاً هنا ويُنقِص شيئاً هناك، اختبر هذا الإحساس الغريب بتوازن الأشكال والألوان، من غير أن يعرف على نحو دقيق أيّ نوع من الانسجام يريد أن يُنجز، فكلّ واحد منّا لديه شيء يرغبُ في جعله «صحيحاً».

قلّما يذكر الفنّانون تلك الأفكار المُتعلّقة بالجمال والتعبير، والتي تُقلقنا نحن الذين لا ننتمي إلى أهل الفن، فهم يرون أن استخدام كلمة جمال أمر مُربك. ما يُقلق الفنان عملياً وهو يُخطّط أو يتساءل عمّا أنجزه أصعب من أن يُعبّر عنه بالكلمات، ولعلّ ما يشغله هو صحّة العمل الذي أنجزه. إنه أمر مُمتع أن نُراقب الفنان وهو يُجاهد كي يُنجز التوازن الصحيح، ولو سألناه لماذا فعل ذلك لربما عجز عن الإجابة، لأنه لا يعمل وفق قواعد ثابتة، بل يتحسّس طريقه لا غير. إن تعلّم الفن لا ينقضي، وهناك أشياء جديدة قابلة للاكتشاف دائماً، وأعمال الفنّ العظيمة تبدو مختلفة في كلّ مرّة نقف أمامها، وتبدو غير قابلة للنضوب، ولا يُمكن التنبؤ بها.