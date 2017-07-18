د. سعيد توفيق

في يومي 12 و13 من أبريل انعقد- تحت إشرافي- في جامعة القاهرة والمجلس الأعلى للثقافة مؤتمر دوليّ مهم بعنوان «فلسفة التأويل: آفاقها واتجاهاتها». وسأحاول هنا إجمال خلاصة ما قلته في محاضرتي الافتتاحية لهذا المؤتمر بعنوان «ضرورة التأويل بوصفه توجهًا معرفيًّا»، بحيث يكون ملائمًا للقارئ أو المثقف العام.

قبل أن نتحدث عن ضرورة التأويل، لا بد من أن نحدد أولًا ماذا نقصد بالتأويل. ولكن ما إن نطرح التساؤل عن معنى التأويل، حتى نجد أنفسنا في مواجهة معضلة كبيرة؛ ذلك أن التأويل كمفهوم شائع وكمصطلح متداول في كثير من الكتابات والمجالات المعرفية، فضلًا عن المجادلات الشفاهية والكلام المُرسَل في خطاب المثقفين- يظل مفهومًا فضفاضًا، وملتبسًا أحيانًا. وعادةً ما يُفهم التأويل ببساطة على أنه تفسير، وهذا فهم ملتبس؛ لأن كل تأويل يكون تفسيرًا؛ ولكن ليس كل تفسير يكون تأويلًا. يضاف إلى ذلك أن معنى التأويل قد مر بمراحل وتطورات عديدة عبر تاريخ المعرفة الإنسانية في سعيها نحو الفهم والتفسير.

أصل المصطلح:

مصطلح الهرمنيوطيقا أو التأويل Hermeneutics مستمد من اسم «هرمِس» Hermes الذي يشير إلى ذلك الإله الذي يختلف عن غيره من الآلهة في الأسطورة اليونانية؛ إذ أنه أيضًا رسول الآلهة إلى البشر، المنوط به تفسير كلام الآلهة وتبليغ نبوءاتها. ذلك أن كلام الآلهة يكون بمثابة نبؤات غامضة توحي بالمعنى؛ ومن ثم فإن معناها يتطلب فهمًا وتفسيرًا. ومن هذا المصدر البعيد تم استخدام مصطلح الهرمنيوطيقا في العصر الوسيط باعتباره مصطلحًا مدرسيًّا لاهوتيًّا يشير إلى ذلك العلم أو النظام المعرفي الذي يحكم&ndash من خلال مجموعة من المبادئ والقواعد- عملية تفسير نصوص الكتاب المقدس التي تتطلب فهمًا وتفسيرًا بسبب غموض معناها، حتى يصبح هذا المعنى مقبولاً ومنسجمًا مع العقائد الإيمانية. وفي تراث الفكر الإسلامي ظل هذا التوجه في التأويل هو التوجه السائد مع استبدال النص القرآني بالكتاب المقدس، باستثناء حالات قليلة اتسع فيها أفق التأويل وبلغ ذروة نضجه، خاصةً مع ابن العربي.

في القرن التاسع عشر حدث تطور مهم في مجال الهيرمنيوطيقا (أو التأويل)، إذ اتسع هذا المجال ليشمل كل ظاهرة يتطلب معناها تفسيرًا. فمع شليرماخر أصبح التأويل نشاطًا عامًا في التفسير يقوم على الفهم. ومع ذلك، فقد ظل تفسير النصوص الدينية هو ما يشغل اهتمام شليرماخر في المقام الأول، فيما يرى جادامر.