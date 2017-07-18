في يومي 12 و13 من أبريل انعقد- تحت إشرافي- في جامعة القاهرة والمجلس الأعلى للثقافة مؤتمر دوليّ مهم بعنوان «فلسفة التأويل: آفاقها واتجاهاتها». وسأحاول هنا إجمال خلاصة ما قلته في محاضرتي الافتتاحية لهذا المؤتمر بعنوان «ضرورة التأويل بوصفه توجهًا معرفيًّا»، بحيث يكون ملائمًا للقارئ أو المثقف العام.
قبل أن نتحدث عن ضرورة التأويل، لا بد من أن نحدد أولًا ماذا نقصد بالتأويل. ولكن ما إن نطرح التساؤل عن معنى التأويل، حتى نجد أنفسنا في مواجهة معضلة كبيرة؛ ذلك أن التأويل كمفهوم شائع وكمصطلح متداول في كثير من الكتابات والمجالات المعرفية، فضلًا عن المجادلات الشفاهية والكلام المُرسَل في خطاب المثقفين- يظل مفهومًا فضفاضًا، وملتبسًا أحيانًا. وعادةً ما يُفهم التأويل ببساطة على أنه تفسير، وهذا فهم ملتبس؛ لأن كل تأويل يكون تفسيرًا؛ ولكن ليس كل تفسير يكون تأويلًا. يضاف إلى ذلك أن معنى التأويل قد مر بمراحل وتطورات عديدة عبر تاريخ المعرفة الإنسانية في سعيها نحو الفهم والتفسير.
أصل المصطلح:
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في القرن التاسع عشر حدث تطور مهم في مجال الهيرمنيوطيقا (أو التأويل)، إذ اتسع هذا المجال ليشمل كل ظاهرة يتطلب معناها تفسيرًا. فمع شليرماخر أصبح التأويل نشاطًا عامًا في التفسير يقوم على الفهم. ومع ذلك، فقد ظل تفسير النصوص الدينية هو ما يشغل اهتمام شليرماخر في المقام الأول، فيما يرى جادامر.
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