وجوه متعددة للمرأة.. والماء والتراب يجسِّدان تجدد الحياة

رانيا حسن (دبي)

استهلَّ «أيام غاليري» في «السركال أفينيو» في منطقة القوز موسمه الفني للعام 2017 بمعرضين لفنانَين سوريين هما: صفوان داحول وثائر هلال، وسوف يستمرا حتى مارس المقبل.يضم معرض داحول نحو 30 لوحة يطرق من خلالها الفنان باباً جديداً بفكرة فلسفية عميقة توظف المرأة، فظهرت متعددة الوجوه والنظرات؛ فتارةً تُطل منها نظرات الدهشة، وتارةً أخرى يتملكها الغضب، وثالثة تكون أسيرة الحزن والألم، وكأن المرأة في أعمال داحول تحولت إلى مدينة عصيَّة على الانكسار والهزيمة رغم تقلبات الدهر، كأنه يصف سوريا بطريقة غير مباشرة.

وقال داحول لـ«الاتحاد»: «يأتي هذا المعرض استمراراً لأعمالي السابقة غير أنه يحمل تحدياً جديداً يتمثل في صغر حجم العمل (يبلغ حجم اللوحة 10×10، 20× 20)، من دون أن يقلل ذلك من أهمية العمل الفني، لذلك جاءت هذه الأعمال لتمثل صدمة للآخر الذي قد لا يعطيها اهتماماً مقارنةً بالأعمال الأخرى ذات الحجم الكبير».

وحول تعدد زوايا معالجته لحضور المرأة في أعماله، قال «إن المرأة عنصر غني جداً في تفاصيله، لذلك تنوعت الأعمال رغم أنها تعالج نفس العنصر؛ فهناك عمل يركز على العين وآخر على الجسد من خلال نقل ما يحدث»، وأكمل: «المرأة استطاعت أن تروي أفكاري، وأن تعكس الوجع الداخلي بلغة تعبيرية تسيطر عليها ألوان الأبيض والأسود والرمادي لعكس القيمة النفسية للعمل».

أما ثائر هلال فيعد معرضه الحالي امتداداً لتجربته السابقة في العام 2014 بعنوان (علامات فارقة 2)، واستطاع الفنان الدخول إلى عالم مليء بالتضادات عبَّر عنها بلغة رمزية، من خلال عنصرين رئيسيين هما (الماء والتراب)، لما لهما من قيم فنية وحمولات أدبية، ومن خلال 20 لوحة أراد الفنان التعبير عن الحياة وتجددها باستخدام الرموز المتضادة والتي تعكس واقع الحياة الإنسانية.

وقال هلال: «أردت استعراض الحياة من خلال عناصرها التي قد تكون متضادة لكنها تصنعها أيضاً، هناك إشارة إلى الموت والفَناء في الجانب الآخر، كأنني أستخدم الحياة للوصول إلى الموت، وكأنني أصنع عالماً أبرز من خلاله قيمة الحياة والابتكار».

وقال الشيخ سلطان سعود القاسمي، رئيس مؤسسة «بارجيل للفنون»، إن معرض ثائر «تميز بوجود تضاريس سوريا من خلال لوحاته التي تشكل حنيناً جارفاً إلى الوطن، ويتفاعل مع ذاكرته فيظهر ذلك في الوديان والغابات والثلوج، التي تشكل الحياة بكل ما فيها من تضاد».