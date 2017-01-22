«سوبر هاتريك» ذهب لـ «مربط عجمان» في أبوظبي

محمد حسن (أبوظبي)

اختتمت بنادي أبوظبي للفروسية أول أمس، بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية الأصيلة والتي استمرت خمسة أيام بمشاركة غير مسبوقة بلغت 618 خيلاً تمثل أفضل السلالات.

وأقيمت البطولة التي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية الذي شهد حفل الختام وقام بتتويج الأبطال، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، وآرثر سبايرو سفير أستراليا، وكانجي فوجيكي السفير الياباني لدى الدولة، وعدد كبير من المسؤولين والملاك وجمهور من عشاق جماليات الخيول العربية الأصيلة.

وخطفت خيول مربط عجمان الأضواء وحصلت على 4 القاب ذهبية «سوبر هاتريك» في البطولة الوطنية عبر كل من «ع ج نواري» بطلت المهرات بعمر السنة، و«فيليسيا آر ال سي» بطلة الأفراس، و«ع ج جبران» بطل الأمهار، و«ع ج مرزان» بطل الفحول، كما نال مربط عجمان جائزتي التكريم الخاص بالبطولة لكأس الشيخ زايد بن سلطان وكأس الإمارات.

وحققت خيول علي غانم بن هميلة المزروعي ثنائية ذهبية في البطولة المحلية عبر كل من «زرا بي اتش ام» بطلة المهرات، و«ياس بي اتش ام» بطل الأمهار.