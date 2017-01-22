«انضم إلينا من أجل صحتك» شعار النسخة الـ 20

وليد فاروق (الاتحاد)
وجه المستشار أحمد الكمالي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي رئيس اتحاد ألعاب القوى المنسق العام لماراثون دبي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على رعايته الماراثون السنوي، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على حضوره الحدث وتتويج الفائزين، والى كل الشركاء الاستراتيجيين.
وكشف عن أن «انضم إلينا من أجل صحتك» هو شعار النسخة الـ 20 العام المقبل، وقال: سنسعى لترجمته على أرض الواقع، وسنعطي ماراثون الأطفال والعائلات مزيداً من الاهتمام بعد أن أصبح يشكل بؤرة اهتمام الناس دون استثناء حيث لم يتسن للكثير الحصول على أرقام الصدر بعد أن تجاوز عدد المشاركين منهم التوقعات، حيث وصل عدد المشاركين إلى 9500، وكنا قد توقعنا 6500 مشارك».
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وكشف الكمالي النقاب عن أن مشاركة نخبة كبيرة من لاعبي العالم هذا العام بسبب أنه سباق مؤهل لبطولة العالم المقبلة بلندن، ولذلك أوفد الاتحاد الولي مندوبا فنيا لحضور الماراثون واعتماد النتائج رسمياً وكل الاتحادات الوطنية سعت لتأهيل لاعبيها وبالفعل تأهل أكثر من 40 لاعباً ولاعبة علماً بأن رقم التأهل هو 2.17 ساعة للرجال و2.40 ساعة للسيدات.
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وتابع: نسبة المشاركة للسيدات هذا العام تجاوزت 40 %، وهذا مؤشر جيد ويجعله في مقدمة السباقات بالعالم، ومما أثلج صدورنا النسبة المتزايدة في مشاركة العداءين المواطنين فهذا العام، حيث بلغت 10% أغلبها في 10 كلم.