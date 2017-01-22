«انضم إلينا من أجل صحتك» شعار النسخة الـ 20

وليد فاروق (الاتحاد)

وجه المستشار أحمد الكمالي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي رئيس اتحاد ألعاب القوى المنسق العام لماراثون دبي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على رعايته الماراثون السنوي، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على حضوره الحدث وتتويج الفائزين، والى كل الشركاء الاستراتيجيين.

وكشف عن أن «انضم إلينا من أجل صحتك» هو شعار النسخة الـ 20 العام المقبل، وقال: سنسعى لترجمته على أرض الواقع، وسنعطي ماراثون الأطفال والعائلات مزيداً من الاهتمام بعد أن أصبح يشكل بؤرة اهتمام الناس دون استثناء حيث لم يتسن للكثير الحصول على أرقام الصدر بعد أن تجاوز عدد المشاركين منهم التوقعات، حيث وصل عدد المشاركين إلى 9500، وكنا قد توقعنا 6500 مشارك».

وأضاف: نسخة 2017 حققت مكاسب ونجاحات عديدة كماً وكيفاً بعد أن أصبح الماراثون حدثاً اجتماعياً وسياحياً وبالمستوى نفسه رياضياً، والدليل مشاركة العديد من الدوائر والشركات والمؤسسات الوطنية، وهو ما يعكس مدى حرصها على الانضمام والتفاعل من أجل صحة موظفيها ومنتسبيها، مشيراً إلى أن مشاركة هيئة الصحة و«دبي القابضة» في الماراثون تخطت 6 الآف متسابق بواقع ثلاثة آلاف لكل منهما، متمنياً أن تحذو بقية الدوائر والشركات والمؤسسات حذوهما.

وكشف الكمالي النقاب عن أن مشاركة نخبة كبيرة من لاعبي العالم هذا العام بسبب أنه سباق مؤهل لبطولة العالم المقبلة بلندن، ولذلك أوفد الاتحاد الولي مندوبا فنيا لحضور الماراثون واعتماد النتائج رسمياً وكل الاتحادات الوطنية سعت لتأهيل لاعبيها وبالفعل تأهل أكثر من 40 لاعباً ولاعبة علماً بأن رقم التأهل هو 2.17 ساعة للرجال و2.40 ساعة للسيدات.

كما أشاد بمشاركة الكراسي المتحركة في الماراثون الرئيس وأعرب عن أمله في مشاركة كبيرة لمواطنينا في العام المقبل خاصة ونحن نملك أبطالاً في المسافات القصيرة لافتاً إلى أن الإسباني رافائيل خيمينيز، الفائز بالمركز الأول في الماراثون وبطل العالم في الوقت نفسه أكد أنه سيعمل سفيرا لماراثون دبي لاستقطاب أكبر عدد من المشاركين في العام المقبل.

وتابع: نسبة المشاركة للسيدات هذا العام تجاوزت 40 %، وهذا مؤشر جيد ويجعله في مقدمة السباقات بالعالم، ومما أثلج صدورنا النسبة المتزايدة في مشاركة العداءين المواطنين فهذا العام، حيث بلغت 10% أغلبها في 10 كلم.